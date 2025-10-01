SPAR Gran Canaria renueva su apoyo al CB Islas Canarias dentro de su apuesta por el talento deportivo de la Isla

SPAR Gran Canaria ha renovado un año más su acuerdo de patrocinio con el Club de Baloncesto femenino Islas Canarias, que presentó hoy el inicio de la temporada 2025-26 con sus equipos de la Liga Femenina Endesa y la Liga Femenina 2.

Con esta renovación, SPAR Gran Canaria refuerza su compromiso con el deporte grancanario y con el baloncesto femenino, en su promoción continua del ejercicio como herramienta de transformación social y ejemplo de igualdad de oportunidades para las nuevas generaciones de jugadoras.

En representación de la cadena, su vicepresidente, José López, destacó “el orgullo que para SPAR Gran Canaria representa seguir apoyando año tras año a este proyecto que ha demostrado durante más de cuatro décadas su capacidad para formar jugadoras y proyectarlas a la élite del baloncesto internacional”.

“Nuestra responsabilidad como empresa canaria es devolver a la sociedad parte de lo que recibimos, apoyando iniciativas que fomentan la salud, la igualdad y el futuro de nuestra juventud”, añadió.

El patrocinio de SPAR Gran Canaria permite al Club afrontar el reto de competir en dos de las máximas categorías nacionales del baloncesto femenino, así como su clasificación el curso pasado para la disputa de la Copa de la Reina, un hito histórico que supone también un gran esfuerzo económico por los desplazamientos y la insularidad.

Labor social

Además de su papel deportivo, el CBIC - SPAR Gran Canaria desarrolla una destacada labor social, ofreciendo oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad y promoviendo hábitos de vida saludable a través del deporte y la alimentación equilibrada. Valores que la cadena grancanaria comparte y que forman parte de su identidad y compromiso con la comunidad.

El acto, presentado en el Pabellón Insular de La Paterna, contó con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, y el vicepresidente del CBIC, José Santana.