NATACIÓN
Abián Reino y Marcelo Tonelli, del CN Metropole, entre los diez mejores nadadores del mundo
Ambos deportistas se sitúan en la cúspide de la élite de la natación máster mundial
La natación canaria está de enhorabuena. Los nadadores máster Abián Reino y Marcelo Tonelli han vuelto a escribir una página brillante en la historia del club Metropole al situarse dentro del top 10 mundial del año en la categoría 45-49 años, según el ranking oficial de World Aquatics.
Un reconocimiento internacional que pone en valor no solo su talento en el agua, sino también los valores que transmiten cada día a quienes los rodean.
En piscina corta de 25 metros, Tonelli alcanzó el octavo puesto en 400 libres y el séptimo puesto en 200 estilos, mientras que Reino logró un meritorio noveno puesto en 200 mariposa. En piscina olímpica de 50 metros, Tonelli volvió a destacar con un cuarto lugar en 200 mariposa y un séptimo lugar en 400 estilos. Resultados que los colocan, una vez más, en la élite de la natación máster mundial.
Pero detrás de cada marca y cada clasificación hay algo aún más grande: la cultura del esfuerzo. Reino y Tonelli representan a la perfección el espíritu de superación que caracteriza a la natación máster. Su constancia en los entrenamientos, la disciplina diaria, la capacidad de sacrificio y la búsqueda permanente de mejora son el verdadero motor de estos éxitos.
Compromiso y dedicación
Ambos han demostrado que el deporte no es solo cuestión de talento, sino de compromiso y dedicación a largo plazo, incluso en categorías donde compaginar la vida personal y profesional con la exigencia deportiva supone un desafío añadido. Gracias a ese compromiso inquebrantable, hoy pueden disfrutar del reconocimiento que da estar entre los mejores del mundo.
Estos dos nadadores refrendan una trayectoria ejemplar, que inspiran a todos los nadadores, jóvenes y veteranos, y demuestran que el valor del esfuerzo constante y en el poder del deporte son el camino de superación personal.
- Layonel Ramírez aparece con vida a 16 millas del suroeste de Gran Canaria
- Tres días a la deriva en moto de agua: así ha sido el rescate de Layonel Ramírez al suroeste de Gran Canaria
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- Un ladrón desaparece tras lanzarse al mar al ser descubierto intentando robar en un local de Mogán
- Detienen a la vecina de El Burrero por agresiones y destrozos tras atrincherarse en el mar con sus perros
- Vecinos de El Burrero atemorizados: coches cubiertos de tomate y mayonesa, llaves 'escondidas' en una boya y ataques con piedras
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasa el punto limpio móvil en octubre
- El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir