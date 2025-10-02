Abián Reino y Marcelo Tonelli, del CN Metropole, entre los diez mejores nadadores del mundo

La natación canaria está de enhorabuena. Los nadadores máster Abián Reino y Marcelo Tonelli han vuelto a escribir una página brillante en la historia del club Metropole al situarse dentro del top 10 mundial del año en la categoría 45-49 años, según el ranking oficial de World Aquatics.

Un reconocimiento internacional que pone en valor no solo su talento en el agua, sino también los valores que transmiten cada día a quienes los rodean.

En piscina corta de 25 metros, Tonelli alcanzó el octavo puesto en 400 libres y el séptimo puesto en 200 estilos, mientras que Reino logró un meritorio noveno puesto en 200 mariposa. En piscina olímpica de 50 metros, Tonelli volvió a destacar con un cuarto lugar en 200 mariposa y un séptimo lugar en 400 estilos. Resultados que los colocan, una vez más, en la élite de la natación máster mundial.

Pero detrás de cada marca y cada clasificación hay algo aún más grande: la cultura del esfuerzo. Reino y Tonelli representan a la perfección el espíritu de superación que caracteriza a la natación máster. Su constancia en los entrenamientos, la disciplina diaria, la capacidad de sacrificio y la búsqueda permanente de mejora son el verdadero motor de estos éxitos.

Compromiso y dedicación

Ambos han demostrado que el deporte no es solo cuestión de talento, sino de compromiso y dedicación a largo plazo, incluso en categorías donde compaginar la vida personal y profesional con la exigencia deportiva supone un desafío añadido. Gracias a ese compromiso inquebrantable, hoy pueden disfrutar del reconocimiento que da estar entre los mejores del mundo.

Estos dos nadadores refrendan una trayectoria ejemplar, que inspiran a todos los nadadores, jóvenes y veteranos, y demuestran que el valor del esfuerzo constante y en el poder del deporte son el camino de superación personal.