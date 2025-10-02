Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DOMINÓ

Triple empate en cabeza en el debut de la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó

Santiago Apóstol, Teror y Costa Maspalomas, ganan sus partidas, mientras que en Segunda, el liderato es para La Concepción

Formación del Club Social San Rafael, quinto clasificado de la Primera Categoría de la Liga Insular.

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

Arrancó con fuerza la Primera Categoría de la XXXII Liga Insular de Dominó, con un triple empate en la cabeza de la tabla entre el Santiago Apóstol Gáldar, con su triunfo ante el Costa Melenara (10-2), el Teror Pito 4, que se impuso a domicilio al Telde Doble 4 (4-8) y el Costa Maspalomas, que doblegó en su casa al Socuma con un ajustado 7-5.

Por detrás a un solo punto se encuentran seis equipos igualados tras empatar en la jornada inaugural: Los Canariones y el San Rafael, el Guaxayra El Pueblo-RC Victoria y el Dominante Los Castillos-CDVJ Doble 3.

Sin empates en la categoría de plata

En la Segunda Categoría, el primer líder, a falta de que debute el Juncal Piso Firme, al que le correspondío su jornada de descanso, es La Concepción Tres Uno, tras derrotar a domicilio al Victoria Canteras por un abultado 3-9. Con los mismos puntos se sitúan en el coliderato de la categoría de plata el CD Arinaga, CD San Porruño, Faro Dunas y Tenoya La Suerte. Ninguno de los equipos firmó tablas en esta primera jornada.

