Universitario FC: siete años de recorrido y un sueño por cumplir en la Copa del Rey de fútbol

Ilusión, ganas de que todo salga bien y la confianza de toda una isla. El Universitario FC afronta este sábado (20.00 horas en el Campo Nicolás Sánchez, en El Lasso) la vuelta de la ronda preliminar de la Copa del Rey ante el Inter Valdemoro. En la ida, ambos equipos no pasaron del empate, por lo que todo se decidirá en Gran Canaria. Como jueces, alrededor de 500 personas, de las que 80 llegan desde la península para alentar al equipo visitante. «Lo único que necesitamos es apoyo. Somos un equipo canario humilde que tenemos la ilusión de conseguir algo importante», explica Julio Suárez, presidente del club.

De llevarse la victoria, el conjunto grancanario entraría en el sorteo de la Copa previsto para este lunes, y entre los candidatos está uno de los grandes de la Primera División: «Sería el equipo más aproximado a la Isla, que probablemente sea un Betis o un Sevilla», comenta Suárez, que durante toda la semana ha estado apurando los preparativos para que todo salga a la perfección. Entre los asuntos que han tenido que resolver están las mejoras en las instalaciones. Por la mañana, será el turno de los alevines en su partido correspondiente de la categoría y a la hora del mediodía el campo se empezará a acondicionar para la gran cita deportiva.

La expectativa es máxima, sobre todo porque la plantilla no sólo se dedica a jugar al fútbol. Todos ellos tienen su trabajo aparte, y esto de jugar es una especie de pasatiempo. Albañiles, transportistas, gente con sus propias empresas, estudiantes... Todo sirve en un equipo en el que hay una mezcla de veteranos y jóvenes que crean una balanza perfecta. Aun así, eso no quita que todos ellos hayan afrontado estos días previos al partido con la emoción que la cita requiere. «Todos están deseando que esto empiece, han entrenado con muchas ganas y hay un excelente ambiente», comenta Julio.

Un club nuevo

Un Julio Suárez que tiene experiencia en esto de los partidos importantes. Ya lo ha sentido en sus propias carnes como futbolista y ahora le toca vivirlo desde el otro lado. De hecho, fue él el encargado de que el Universitario sea lo que es hoy en día, motivo por el que la emoción va en aumento. En el 2018, después de que hubiera pasado muchos años desde la desaparición del Universidad Las Palmas, una serie de amigos se organizaron para volver a poner en marcha el equipo. «Nunca me imaginé esto, pero una amiga que se llama Soraya junto a unos amigos me propusieron empezar de nuevo y me convencieron. Entonces empezamos a trabajar y mira hasta donde hemos llegado», explica el ahora presidente del club.

En cuanto al nombre, desde la dirección del equipo confiesan que se inventaron ese apelativo porque era más o menos al que recibía antiguamente: Universidad Las Palmas. Desde la creación del equipo han pasado siete años, y entre medias hubo una pandemia que dejó tocados los planes iniciales. Aun así, el equipo canario se levantó y resurgió más fuerte. «El club ha crecido mucho. Tenemos diez equipos: alevines, infantiles, cadetes, juvenil b, la segunda regional que hemos hecho este año... Hemos ido creciendo y estamos logrando los objetivos», asegura Julio. El primer equipo, que ahora está en el regional preferente, se quedó el curso pasado a las puertas de la Tercera. «Tenemos ilusión de lograrlo este año», admiten desde el club insular.

No habrá rituales ni cambios en los esquemas de la plantilla de cara a la cita del sábado: el equipo, como siempre, llegará al campo dos horas antes del partido y recibirán la confianza del presidente. Sin embargo, una vez salten al terreno de juego sí que notarán un ambiente distinto al que acostumbran. «Esperamos a las autoridades y será algo grande. Somos un equipo humilde, jugar la Copa del Rey no es algo que ocurra todos los días y la ilusión por ello es máxima», comenta Julio Suárez. El técnico del equipo, también ha sido una pieza importante en todo esto: «un tipo ganador y trabajador», tal y como lo describe el presidente.

En el ambiente más próximo a los protagonistas reina ese gusanillo previo a una gran cita. La moral por los aires, las ganas de saltar al verde y en el horizonte el ‘y si...’ Un equipo que nació hace siete años y que a sus espaldas ya lleva una mochila llena de logros, aunque probablemente el más importante esté a punto de ocurrir. Un camino lleno de anécdotas y agradecimientos, sobre todo a un ente futbolístico en concreto: la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas por el trato. «Ellos han sido una pieza fundamental», apunta el presidente Julio Suárez.