Aridany Romero: «El CID será un segundo Arena»

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Deportes, presentó en el marco de Expodeca, en Tenerife, un programa de actividades en las que se abordaron algunos de los proyectos deportivos que lidera en colaboración con federaciones, empresas del sector o colegios profesionales, además de las inversiones en materia de instalaciones deportivas que dotarán a Gran Canaria de recintos capaces de albergar grandes competiciones deportivas, como el Mundial de Fútbol 2030.

Aridany Romero, consejero de Deportes de Gran Canaria, destacó «la capacidad que tiene la corporación insular para lograr sinergias con federaciones o colegios profesionales para poner en marcha proyectos que potencian el deporte base y la actividad física para personas de todas las edades, pero también para colaborar con grandes empresas del sector, especializadas en grandes eventos deportivos, como el Rally Islas Canarias, la TransGranCanaria o la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria». Esa colaboración público-privada «es necesaria para que la imagen de la isla se proyecte a todo el mundo como un ejemplo a exporter, para que se vea que somos capaces de organizar grandes pruebas de primer nivel».

Como colofón a las actividades programadas, el jefe de Servicio de Arquitectura del Instituto Insular de Deportes, Ricardo Pereira Pérez de los Cobos, expuso en dos conferencias los proyectos de remodelación del Estadio de Gran Canaria y el Centro Insular de Deportes (CID).

Trabajo en equipo

«No solo somos capaces de trabajar en colaboración con todo el ecosistema deportivo de la isla, los clubes de élite, de base… También tenemos músculo para invertir en infraestructuras propias, como el Estadio de Gran Canaria, un proyecto que nos ha permitido ser sede del Mundial de Fútbol 2030. Y para modernizar una de las instalaciones deportivas más emblemáticas de la ciudad, el Centro Insular de Deportes, que se convertirá en un segundo Arena, con capacidad para albergar a equipos de élite de diferentes disciplinas deportivas, pero también para que los ciudadanos de la isla disfruten de la **actividad física y deportiva en las mejores condiciones», afirmó Aridany Romero.

«El Cabildo destina fondos para mejorar las infraestructuras de 21 municipios», afirma el consejero

Estas inversiones «nos colocan en una posición de liderazgo en programas para la práctica deportiva de la base, de la actividad física vinculada a la salud y también en la mejora de las infraestructuras deportivas, tanto propias como de otros municipios, porque no solo destinamos recursos a las grandes infraestructuras, también lo hacemos en los 21 municipios de la Isla», asegura el consejero del Cabildo isleño.

El stand del Cabildo de Gran Canaria acogió, además de las dos conferencias del Pereira Pérez de los Cobos, una mesa redonda titulada Eventos Destino Gran Canaria, en la que participaron Germán Morales (Todo Sport - Rally Islas Canarias); Fernando González (Arista – TransGranCanaria); y Pablo González (Top Time – San Silvestre).

La mesa redonda ‘Eventos Destino Gran Canaria’, también fue protagonista en el stand cabildicio

Hoy, la segunda jornada

En la segunda jornada, que se celebrará hoy, las charlas comenzarán a las 10.30 horas con la participación de la Federación Insular de Lucha Canaria y de algunos clubes de Gran Canaria, que hablarán del convenio de las escuelas deportivas e impulso de la Lucha canaria; y se cerrará a las 12.00 horas con la conferencia Gran Canaria Activa, que tendrá como protagonista al Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias, un proyecto que fomenta y promociona la actividad y el ejercicio físico en los 21 municipios de la isla, bajo las directrices y asesoramiento de educadoras y educadores físico deportivos con el fin de promover entre la ciudadanía grancanaria una actividad supervisada, segura y saludable, que permite que la práctica deportiva se integre en el día a día de la población como un hábito de vida activo y saludable.