Los Premios al Deporte Canario 2025 distinguen a once personalidades y entidades de las islas

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias entregó este viernes los Premios al Deporte Canario 2025, reconociendo a once deportistas, equipos, personalidades y organizaciones deportivas por su trayectoria y labor. El acto, celebrado en el TEA Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife, estuvo presidido por el vicepresidente regional Manuel Domínguez, junto a la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila.

En las categorías de deportes convencionales los galardones recayeron en:

Armide Soliveres , campeón del mundo de bodyboard , como mejor deportista individual.

, campeón del mundo de , como mejor deportista individual. Club Voleibol Heidelberg Volkswagen , como mejor equipo tras proclamarse campeón de la Superliga femenina de voleibol .

, como mejor equipo tras proclamarse campeón de la . Marta Mansito , regatista tinerfeña de 14 años, como deportista promesa.

, regatista tinerfeña de 14 años, como deportista promesa. Carmelo Pérez , campeón mundial de duatlón paralímpico , como mejor deportista adaptado.

, campeón mundial de , como mejor deportista adaptado. Marta Mangué , como mejor deportista femenina.

, como mejor deportista femenina. La Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad , por su labor en la promoción deportiva.

, por su labor en la promoción deportiva. Reconocimientos honoríficos para el periodista Domingo Álvarez (a título póstumo) y la tenista Carla Suárez.

En la promoción de deportes y juegos tradicionales fueron distinguidos:

Antonio Ramos Gordillo , con el Premio Pedro Molina, por su labor académica y de difusión de los deportes autóctonos .

, con el Premio Pedro Molina, por su labor académica y de difusión de los . Manuel Jesús García Fuentes , por su contribución a la bola canaria .

, por su contribución a la . La Pila de Garrote Ichasagua, con el premio a la igualdad, por su trabajo pionero en la inclusión de mujeres y personas con discapacidad en la lucha del garrote.

El vicepresidente Manuel Domínguez destacó que estos premios representan “el orgullo de toda Canarias hacia sus deportistas” y son un ejemplo de superación y compromiso que inspira a nuevas generaciones. Por su parte, el consejero Poli Suárez subrayó que “el deporte canario es presente y futuro, un motor educativo, social y de igualdad en toda Canarias”.

La gala, marcada por un fuerte componente artístico y audiovisual inspirado en la leyenda de la Luz de Mafasca, contó con actuaciones de Vértice Acrobacias, el cuerpo de baile En Paralelo y cerró con un concierto del cantante tinerfeño St. Pedro.

Estos Premios al Deporte Canario 2025 consolidan el reconocimiento al talento y esfuerzo de deportistas y entidades, reafirmando el papel del deporte como motor de transformación social, igualdad e identidad cultural en las islas.