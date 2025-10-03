Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Premios al Deporte Canario 2025 distinguen a once personalidades y entidades de las islas

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, presidió este viernes el acto de entrega de estos galardones, que han reconocido, en una decena de categorías, a deportistas, equipos y organizaciones de las islas por su destacada trayectoria

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias entregó este viernes los Premios al Deporte Canario 2025, reconociendo a once deportistas, equipos, personalidades y organizaciones deportivas por su trayectoria y labor. El acto, celebrado en el TEA Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife, estuvo presidido por el vicepresidente regional Manuel Domínguez, junto a la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila.

En las categorías de deportes convencionales los galardones recayeron en:

  • Armide Soliveres, campeón del mundo de bodyboard, como mejor deportista individual.
  • Club Voleibol Heidelberg Volkswagen, como mejor equipo tras proclamarse campeón de la Superliga femenina de voleibol.
  • Marta Mansito, regatista tinerfeña de 14 años, como deportista promesa.
  • Carmelo Pérez, campeón mundial de duatlón paralímpico, como mejor deportista adaptado.
  • Marta Mangué, como mejor deportista femenina.
  • La Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad, por su labor en la promoción deportiva.
  • Reconocimientos honoríficos para el periodista Domingo Álvarez (a título póstumo) y la tenista Carla Suárez.

En la promoción de deportes y juegos tradicionales fueron distinguidos:

  • Antonio Ramos Gordillo, con el Premio Pedro Molina, por su labor académica y de difusión de los deportes autóctonos.
  • Manuel Jesús García Fuentes, por su contribución a la bola canaria.
  • La Pila de Garrote Ichasagua, con el premio a la igualdad, por su trabajo pionero en la inclusión de mujeres y personas con discapacidad en la lucha del garrote.

El vicepresidente Manuel Domínguez destacó que estos premios representan “el orgullo de toda Canarias hacia sus deportistas” y son un ejemplo de superación y compromiso que inspira a nuevas generaciones. Por su parte, el consejero Poli Suárez subrayó que “el deporte canario es presente y futuro, un motor educativo, social y de igualdad en toda Canarias”.

La gala, marcada por un fuerte componente artístico y audiovisual inspirado en la leyenda de la Luz de Mafasca, contó con actuaciones de Vértice Acrobacias, el cuerpo de baile En Paralelo y cerró con un concierto del cantante tinerfeño St. Pedro.

Estos Premios al Deporte Canario 2025 consolidan el reconocimiento al talento y esfuerzo de deportistas y entidades, reafirmando el papel del deporte como motor de transformación social, igualdad e identidad cultural en las islas.

