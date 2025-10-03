La UD Telde pasa de volver a Tercera una crisis estructural

De preciosa resurrección a terremoto interno. La UD Telde protagonizó la temporada pasada una de las historias más bonitas del fútbol grancanario tras regresar a Tercera División siete año después de su descenso. Lo hizo con un proyecto serio que creció pasito a pasito bajo el mandato de Cristian Lucano como entrenador, una figura transversal que consiguió tres ascensos con una entidad que sobrevivió a su desaparición. Sin embargo, en el momento de comenzar el camino para asentarse en la categoría de forma ilusionante e intentar continuar con su evolución, el proyecto quedó abortado tras la sorprendente dimisión de Lucano el pasado lunes por «diferencias con la dirección deportiva desde el comienzo de la pretemporada» tal como esgrimió el propio técnico en sus redes sociales. No obstante, el asombro fue a más cuando, al día siguiente, también presentó su renuncia Sergio, Yeyo, Martín, el director deportivo.

«Hay veces que no coincides y cuesta más. No pudimos tener un buen equipo de trabajo y no hubo entendimiento desde el principio. Las discrepancias entre Lucano y Martín fueron insalvables, aunque por un momento yo pensé que todo se reconduciría», señalaba el presidente de la UD Telde, Juan Francisco Morales. Esas desavenencias arrancaron en verano cuando el club decide apostar por el fichaje de Sergio Martín para la secretaría técnica. El objetivo era profesionalizar aún más la estructura, pero desde el principio las cosas no salieron bien. «Nuestra gran diferencia era la forma de ver el proyecto; desde mi punto de vista, se quedó anclado a algunos jugadores de la plantilla del ascenso porque sentía como que les debía algo. Decía que yo le imponía cosas y lo único que quería era mejorar la plantilla; jamás le impuse nada de forma categórica», explica el propio Sergio Martín.

Asimismo, Cristian Lucano asegura que todo comenzó a torcerse desde la «primera semana de pretemporada a la hora de dar los primeros descartes. Él nos trae a una serie de jugadores y por motivos futbolísticos le decimos que no contamos con ellos, pero nos dio una respuesta negativa al respecto y nos aclaró que esos jugadores no se iban a ir. Esa fue la primera de muchas imposiciones y no se respetó a los jugadores que habían conseguido el ascenso; nosotros fuimos claros cuando le comentamos que, sabiendo el presupuesto que tenía el club, preferíamos quedarnos con el bloque del curso anterior si no venía nadie que fuera diferencialmente mejor a lo que ya había. Sergio hablaba de que nos queríamos quedar con piezas que eran suplentes, pero esto no era así, lo que demuestra cierto grado de desconocimiento por su parte de la plantilla. Algunas veces nos enterábamos de fichajes el día antes de que vinieran a entrenar o el mismo día».

Fichajes caídos y piedras por el camino

En ese sentido, Martín destaca que vio a Lucano con «dudas» y le señaló en varias ocasiones que con la plantilla que tenía no iba a «conseguir la permanencia; le dije en varias ocasiones que con lo que había no le iba a dar e íbamos a sufrir. En mi cabeza tenía la idea de hacer un plantel muy competitivo que se adaptase a lo que es la Tercera División. Nos pusimos de referencia la temporada anterior, cuando se quedaron a 41 puntos de Las Palmas C y ese era el parámetro que teníamos para competir en la categoría, teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos que habían conseguido el ascenso desde la Preferente descendieron al año siguiente por el salto que había. Durante ese tiempo, se nos cayeron varios fichajes y cuando empezó la competición notamos a Cristian nervioso, no conocía la categoría y la situación del equipo pudo afectarle».

A pesar de ello, Lucano apostilla que para él y su cuerpo técnico era fundamental mantener «los aspectos con los que habíamos logrado el éxito del ascenso, que se cimentó en un vestuario fuerte. Creíamos que ese era el camino para lograr la permanencia, pero no nos dejaron demostrarlo y nos fueron poniendo piedras por el camino. Hasta en tres ocasiones durante la pretemporada pensábamos en dimitir porque no estábamos hablando el mismo idioma futbolístico y la cuerda se acabó rompiendo. Éramos conscientes de que si en la jornada ocho o diez no teníamos los puntos racionales para esas alturas íbamos a ser destituidos, pero si pasaba creíamos que debía ser jugando bajo nuestra filosofía; no queríamos dinamitar el vestuario y al final todos salimos perjudicados. Nos pudo el amor por el Telde, pero llegó un momento en que la situación era insostenible».

Confianza de la directiva y un error asumido

No obstante, ambos sostienen que tenían la confianza de la cúpula directiva y el presidente, aunque con matices. Lucano resume que la reacción de los dirigentes llegó «tarde. Nosotros veníamos alertando de lo que estaba pasando, pero cuando se dan cuenta de la fractura ya era tarde». Mientras que Martín expone que sintió en todo momento que el presidente confiaba en él: «El presidente me mostró su confianza, pero había una parte de la directiva que era más afín a Cristian Lucano», aseveró el directivo.

Por su parte, Juan Francisco Morales reseña que entiende a las «dos partes», aunque recalca que coincidía más con Martín porque el club decidió «dar un paso más para profesionalizar el club y la experiencia con Sergio Martín ha sido maravillosa, queríamos pasar de proyectos de regionales a proyectos nacionales y creo que por eso chocaron. A Lucano nunca le impusimos nada. Los resultados negativos puede que hayan incidido en su decisión de salir; no ganar era una carga extra y quizás le sobrepasara. Aun así, yo intenté que se quedara cuando presentó la dimisión porque pensé que era un calentón. Asumo mi error porque esto no ha salido bien ni como quería».

En cuanto a las dimisiones de ambos, Lucano aclara que le «sorprendió» la dimisión de Martín, argumentando que desconoce si hubo «algún tipo de presión por parte de la directiva o los jugadores; todo ha sido muy rápido». Mientras tanto, Sergio Martín acentúa que el presidente le declaró que «en la directiva estaban divididos y había patrocinadores que podían caerse. Por eso, ante todo está club y no voy a consentir que se dividan por mí, prefiero llevar mi problema fuera para que el Telde trabaje con normalidad».

Un posible reencuentro

Por último, Cristian Lucano vuelve a reiterar que quiere agradecer al cuerpo técnico que ha tenido «su trabajo, porque gracias a ello hemos conseguido una hazaña muy buena en el Telde, con tres ascensos, y creemos que hemos devuelto la ilusión al club. También darle las gracias a Fran Navarro, el anterior director deportivo, por apostar por nosotros; sin él no hubiésemos conseguido nada. Esperamos el mayor de los éxitos. El Telde siempre será nuestro equipo y esperamos que esté en Tercera».

Además, Juan Francisco Morales no duda a la hora de declarar que tanto Sergio Martín como Cristian Lucano volverán al «Telde algún día, estoy convencido de ello. Quiero agradecerles a ambos su labor en el club porque ha sido fantástica».

Ahora, será Tino Déniz el encargado de liderar el proyecto, que se encuentra como último clasificado de la Tercera División Canaria y que el domingo debuta ante el Mensajero en casa (12.00 horas).