El 'Zorro Rosa' toma el relevo del 'Elefante' y conquista Expodeca por segundo año consecutivo para el equipo Dakar por la Vida

El equipo canario del Dakar por la Vida se ha vuelto a convertir en uno de los grandes atractivos de Expodeca en su segunda edición. Si en el debut de la Exposición y Feria de la Actividad Física y el Deporte Canario, celebrada el año pasado en el Infecar de Las Palmas de Gran Canaria, el Elefante Rosa se convirtió en uno de los grandes atractivos de la edición, partiendo incluso desde el evento rumbo a Arabia Saudí para participar en el Dakar Classic, en el que se coronó como campeón, en esta ocasión, ha tomado con éxito el testigo el Zorro Rosa, en la jornada de inauguración en el Recinto Ferial de Tenerife, donde su llamativo color rosa y el punto azul han cumplido con creces a la hora de atraer la atención de los aficionados y propagar su mensaje de concienciación sobre la necesidad de realizar controles preventivos para detectar la posible presencia de cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres.

En un evento de tal magnitud no podía faltar la presencia del intrépido piloto canario, Rafa Lesmes y la presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, quienes atendieron a todos los aficionados y autoridades que acudieron para conocer al nuevo miembro de la familia, el Zorro Rosa, al stand del Dakar por la Vida, en una jornada intensa y gratificante para todo el equipo canario.

Nueva plataforma para seguir salvando vidas

El 'Zorro Rosa' en el stand de Dakar por la Vida, en Expodeca. / Pepe Núñez

En opinión de Brigitte Gypen la segunda edición de Expodeca está "resultando ser un éxito, ha acudido muchísima gente y por esa razón es una nueva plataforma para llegar a muchísima gente con nuestro proyecto en conjunto Carrera por la Vida - Dakar por la Vida y nuestro objetivo principal que sigue siendo la detección precoz del cáncer de mama en hombres y mujeres". "Deporte y salud siempre van juntos hoy más que nunca y desde la Fundación lo tenemos claro desde hace varios años, con proyectos de natación, yoga, de diferentes tipos de disciplinas deportivas y en este sentido el Dakar por la Vida es fundamental porque nos permite llegar a una cantidad de público enorme, local e internacional", recordó.

Por su parte, Rafa Lesmes, quiso recordar que estarán con el Zorro Rosa "tres días en el Recinto Ferial en el stand de la Fundación Canaria Carrera por la Vida", aprovechando para "invitar a todos los aficionados al deporte a que participen en la Carrera por la Vida que se celebrará el 3 de noviembre, en el sur de Tenerife, donde no estará el Zorro, pero si el Elefante Rosa".