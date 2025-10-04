Armide Soliveres se impone en la manga más complicada del día en la ETB Gran Canaria Pro

Sube la adrenalina en el ETB Gran Canaria Pro 2025. La prueba del circuito europeo de bodyboard ha vivido hoy el debut de los mejores riders del momento en categoría Open, que ha dejado definidos sus cuartos de final con las maniobras más espectaculares de la competición hasta el momento. También los Júnior han puesto hoy al público en pie, esta categoría queda lista para semifinales.

La jornada dejaba acrobacias de infarto con hasta tres olas calificadas de excelentes. El canario Yubal Pérez, campeón de Europa Júnior, el rider más sobresaliente de la jornada, ejecutaba dos de ellas de forma impecable. También lo hacía el marroquí Anas Haddar. Backflips, giros de 360 grados de espaldas y aéreos impresionantes, maniobras que les suponían hasta ocho puntos, la mayor puntuación por una ola en lo que va de campeonato. Público en pie para aplaudir también al local Jonathan Vega, una de las figuras más destacadas del bodyboard canario, que lograba un 7,25 gracias a una espectacular combinación de rolo y trompo.

El portugués Joel Rodríguez, con una puntuación global de 13 también sorprendía con sus giros y maniobras. Destacaba el actual campeón del mundo Armide Soliveres, primero de una de las mangas más complicadas del día. La categoría queda lista para disputar sus cuartos de final.

Disputados los cuartos de la categoría Júnior

El numeroso público que hoy llenaba la avenida de Las Canteras ha disfrutado además de los cuartos de final de la categoría Júnior en la que los competidores se jugaban un puesto en las semifinales. Destacaban los canarios Unax Pascual con una puntuación global de 13,25 y Liam Álamo, con 12,25. También el portugués Vicente Campos, que daba un vuelco a su manga en el último minuto con una combinación de maniobras y giros a gran velocidad.

Este domingo está previsto que la ola de La Cícer viva los cuartos de final de la categoría Open, además de las semifinales y finales de todas las categorías, Open, Women, Junior y Dropknee. Todo ello en el mejor ambiente del ETB Gran Canaria Pro 2025, en plena avenida de la playa de Las Canteras, con oferta gastronómica, música y mercadillo disponibles para todos los asistentes.