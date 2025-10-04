Doblete de Iván Armas, campeón pronvincial de montaña

Iván Armas, a los mandos de su Porsche 911-991.1, certificó un doblete de victorias en las ya tradicionales Subidas de Fataga, disputada por la mañana, y San Bartolomé, que tuvo lugar por la tarde. El piloto de Marzagán consigue así el título del Campeonato Provincial de Montaña de Las Palmas al imponerse con autoridad en las dos pruebas, la primera con un trazado muy sinuoso y la segunda en la que se rueda a altas velocidades.

El vencedor compartió el podio en ambas carreras con el piloto que corría en casa, Noé Armas (Renault Clio Rally4), y con Alexis Santana (Renault 5 GT turbo), segundo y tercero, respectivamente. En el apartado de barquetas, sendos triunfos del teldense René Santana con Silver Car S3, quien estuvo secundado en el cajón por David Bethencourt tanto en Fataga como en San Bartolomé. En la competición que abría la jornada, la tercera plaza fue para Carlos Ramos con BRC 05 EVO.

Iván Armas dominó los tiempos en la rampa de Fataga, que se alzaba con una cómoda victoria meced a un tiempo de 3:07.250, superando ampliamente (9.830 segundos) al segundo en la tabla, Noé Armas (3:17.080). El mejor tiempo de Alexis Santana, el tercero en la clasificación, fue de 3:21.631, a 14.381 del vencedor de la prueba.

El récord absoluto de esta subida lo ostenta Luis Monzón con Audi R8 LMS (2:57.961), establecido en la edición de 2017. En esta ocasión, Armas no se acercó a su récord en esta rampa 3:00.429, marcado en 2023.

El piloto gomero Jonai Rodríguez (Peugeot 106) se hacía con la cuarta plaza en Fataga con un registro de 3:24.249, sacando unos escasos 1.217 segundos a Juanillo Betancor y su Toyota Corolla TC (3:25.466); éste a su vez solo podía superar en 703 milésimas a Francisco Martín, a bordo del EVO-VII (3:26.169).

Iván Armas Jr. (Citroën Saxo VTS), hijo del vencedor, terminaba séptimo al establecer un crono de 3:26.706. Estas tres posiciones plazas estuvieron muy reñidas al dilucidarse por tan solo milésimas de segundos. A los ya mencionados también se unía Juan Suárez (Toyota Yaris), octavo y que culminaba a 725 milésimas de Armas, al firmar un registro de 3:27.431. El top 10 lo completaban Sergio Castro con Hyundai Coupé (3:29.940) y Alejandro Suárez con EVO-IX (3:31.041).

Un podio repetido

Ya en la jornada de tarde, con la disputa de la Subida a San Bartolomé, se repetía el podio de la mañana. Un Armas victorioso al marcar un crono de 2:47.913, seguido de Noé Armas (2:55.003) y Alexis Santana (3:00.255). Juan Betancor (Toyota Corolla) terminaba en la cuarta plaza (3:01.516).

En la categoría de barquetas volvía a ganar René Santana con un registro de 2:46.466. David Bethencourt finalizaba tras él al maraca un registro de 2:50.613. Sus tiempos en Fataga, en la matinal del sábado, fueron de 3:00.921 y 3:08.162, respectivamente.