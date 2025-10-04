El Panadería Pulido cae ante el Tenerife C y pierde su condición de invicto

El Tenerife C sumó su primer triunfo a domicilio y arrebató la condición de invicto al Panadería Pulido (1-2). El filial tinerfeñista jugó cómodo durante la primera parte y se llevó al descanso una ventaja que mantuvo hasta el final a pesar del empuje del San Mateo, que acosó el marco blanquiazul durante la recta final.

El conjunto tinerfeño salió mejor al campo y llevó el peso del partido desde el inicio. De esta manera, tras varios acercamientos sin excesiva claridad en los metros finales, Nehuen provocó una pena máxima en una internada por la izquierda que Dailo se encargó de transformar en el 0-1 cuando se llegaba al primer cuarto de hora. A raíz del gol el filial se mostró más cómodo.

Pese a la superioridad blanquiazul, en una acción aislada antes de la media hora, Sergio Martín cabeceó a la madera un saque de esquina y cazó su propio rechace para restablecer la igualada. Sin embargo, el Tenerife C no bajó los brazos y solo tres minutos después volvió a adelantarse por medio de Gabri, finalizando en el segundo palo una acción colectiva.

Con un disparo de Ale Gemelo a la madera finalizó la primera parte, y al regreso de vestuarios, los de Yoni Oujo dieron un paso al frente con un triple cambio que obligó al cuadro tinerfeñista a hacerse fuerte en defensa y buscar sus opciones a la contra. David Ramírez pudo igualar al inicio del segundo tiempo, pero Padilla lo evitó con dos buenas intervenciones consecutivas; mientras que en la réplica, Dailo golpeó alto a portería vacía.

Ya en la recta final, el Panadería Pulido se estiró a la desesperada y embotelló a su rival en el área. Así, Sergio cabeceó alto un saque de esquina y David Ramírez envió un testarazo al larguero. Durante el tiempo de descuento, fue Padilla quien conservó el 1-2 al desviar junto a la escuadra un intento de Vitolo desde el borde del área y solventar un mano a mano final ante Ale Gemelo.