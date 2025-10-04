La Ruta de Los Molinos de San Mateo bate récords: 900 corredores listos para la gran cita del 11 de octubre

La Ruta de Los Molinos de San Mateo ha cerrado inscripciones con 900 participantes, consolidándose como una de las pruebas de montaña más esperadas del calendario deportivo en Gran Canaria. La cita se celebrará el sábado 11 de octubre y ofrecerá tres distancias adaptadas a todos los niveles: 26, 12 y 7 kilómetros.

Organizada por Arista Eventos y promovida por el Ayuntamiento de Vega de San Mateo, la carrera tendrá su salida y meta en el aparcamiento del polideportivo municipal. Los corredores atravesarán paisajes emblemáticos del centro de la isla, como Camaretas, Hoya del Gamonal, Pico de Las Nieves o Llanos de la Pez, en una experiencia que combina deporte, naturaleza y tradición.

Tres recorridos entre paisajes únicos

La prueba arrancará a las 08:00 horas con la distancia larga, de 26 kilómetros y 1.455 metros de desnivel positivo. A las 09:00 horas tomará la salida la modalidad media (12 kilómetros y 685 metros de desnivel positivo), mientras que la distancia corta, de 7 kilómetros y 380 metros de desnivel positivo, partirá a las 09:30 horas.

La Ruta de Los Molinos de San Mateo ha cerrado inscripciones con 900 participantes, / David Delfour

El evento busca acercar el trail running a todos los públicos, con recorridos que combinan exigencia técnica y belleza natural, convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta del deporte al aire libre.

Favoritos y promesas del trail canario

Entre las principales corredoras destacan Lorena Padrón, ganadora de Entre Cortijos 2025 y de la Aguas de Teror Trail (22 km); Tatiana Mújica, vencedora de la Artenara Trail en su versión media y segunda en Entre Cortijos 2025; Dunia Cruz, tercera en la LPA Trail 2025 y en Entre Cortijos; y la joven Anselma Lima, del Arista Pro Team, llamada a ser una de las promesas del trail canario.

En el cuadro masculino, los focos estarán sobre Glendor Rodríguez, con podios en el Reventón Trail El Paso; Octavio León, ganador de la Tamadaba Trail 2024 y cuarto en la Circular de Tejeda 2025; y Esteban García, vencedor de la Crono Trail Almendro en Flor 2023. Todos ellos parten como favoritos en la distancia larga, donde se prevé una reñida disputa por la victoria.

La Ruta de Los Molinos de San Mateo ha cerrado inscripciones con 900 participantes, / David Delfour

Deporte, juventud y naturaleza

El Ayuntamiento de Vega de San Mateo impulsa esta prueba con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y el amor por la naturaleza, ofreciendo también categorías para jóvenes, cadetes e infantiles.

La Ruta de Los Molinos, con el apoyo de la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, no solo es una carrera, sino una celebración del espíritu deportivo y del entorno natural de Gran Canaria.