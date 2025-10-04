El Villa no pasa del empate ante el Real Unión

Real Unión y Villa Santa Brígida firmaron las tablas en La Salud (0-0). Las ocasiones llegaron a cuentagotas durante un partido en el que el cuadro santacrucero dominó la primera parte y el equipo satauteño hizo lo propio en la segunda mitad. Ya en los compases finales el partido se abrió y ambos conjuntos llegaron al área, pero la falta de acierto evitó que el marcador se moviera.

El conjunto tinerfeño salió más enchufado al partido y llevó la iniciativa en ataque durante los compases iniciales, sin llegar a poner en aprietos a la defensa. Sin embargo, el primer disparo llegó al lado contrario por medio de Santi Chicha desde el vértice del área, obligando a despejar a Yan Carlos. Con el paso de los minutos, el Santa Brígida se fue asentando sobre el campo y se mostró cómodo sin balón.

En el ecuador de la primera parte, Ale Gil probó fortuna desde lejos, enviando el balón cerca del marco, aunque la primera oportunidad clara fue para el Real Unión a la media hora tras un córner sacado por Achi que Javi Yanes cabeceó ligeramente desviado en el segundo palo. Sin nuevas acciones a destacar y sin cambios en el marcador se llegó al descanso.

Al regreso de vestuarios, el equipo satauteño estiró sus líneas y asumió el dominio del balón para aproximarse con mayor frecuencia al marco de Yan Carlos, quien se tuvo que emplear a fondo para desviar el tiro raso de Camacho en la única llegada de peligro. La réplica llegó pasada la hora de juego mediante un golpeo de Migue desde la frontal que atrapó Jonay sin complicaciones.

Ya en la recta final las fuerzas se igualaron y el choque se convirtió en un duelo de ida y vuelta, en el que Zion sirvió atrás desde la línea fondo y Santi Chicha remató a las manos de Yan Carlos; mientras que en la portería contraria en el descuento, Balo remató un córner en el primer palo y el balón se paseó junto a la línea de meta. En la última acción, Barcia pudo dar el triunfo al Villa desde el borde del área, pero su golpeo lo repelió el travesaño y el 0-0 no se alteró.