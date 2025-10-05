Juan Carlos Quintana-Jonathan Hernández y Simón Medina, ganadores del 3º Slalom Santa Lucía de Tirajana

El equipo del Škoda Fabia R5 domina las cuatro mangas de la prueba organizada por Club Deportivo Vecindauto Sport. Esta victoria les permite sentenciar el Insular de Gran Canaria de la disciplina. En el apartado de car-cross, el piloto del Kincar 1604 tampoco da opciones a sus adversarios.

El 3º Slalom Santa Lucía de Tirajana reactivó la temporada de tierra en la isla de Gran Canaria con un fin de semana de competición para el recuerdo. Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, en el apartado de turismos; y Simón Medina, en el de car-cross, se repartieron las victorias de una prueba que se desarrolló de manera impecable y de la que disfrutaron centenares de aficionados por el barranco que dirige a Pozo Izquierdo.

Dominio total del Škoda Fabia R5

Los del Škoda Fabia R5 firmaron un pleno de scratch en la prueba organizada por el Club Deportivo Vecindauto Sport. Además de sellar su tercera victoria consecutiva dentro del Campeonato Insular de Gran Canaria de Slalom, el grancanario y el majorero suman los puntos suficientes para sentenciar el certamen convocado por la Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP) cuando todavía resta una prueba por celebrar.

Podio turismos / Vencindauto Sport Prensa

Cristian Calderín y Verónica Tejera desplegaron su conducción más eficaz para asegurar una valiosa segunda posición a los mandos del Volkswagen Golf GTI. El cuadro de honor lo completaron Francisco Álamo y Rita Rodríguez con su Mitsubishi Lancer Evo VIII. Ariel Navarro y Gabriel Aboumedelej (Volkswagen Golf GTI), a pesar de intentarlo hasta la última de las cuatro mangas, no consiguieron entrar en la zona de podio por solo 3.1".

Rafael Pérez y Raúl Galván concluyeron quintos con su Mitsubishi Lancer Evo IX. Los equipos formados por Óliver Martín-Dunia Arencibia (Mitsubishi Lancer Evo IX), Francisco Romero-Jasmin Erhard (Mitsubishi Lancer Evo VIII), Diego Calderín-Daniel Ramírez (Opel Corsa), Vicente Arencibia-Víctor Manuel Suárez (Subaru Impreza) y Samuel García-Diego Ramírez (Toyota Starlet) se encargaron de completar el top diez.

Podio car-cross / Vencindauto Sport Prensa

Medina arrasa en car-cross

En el apartado destinado a los car-cross, Simón Medina aplicó un ritmo altísimo desde el inicio con su Kincar 1604. Esa confianza que exhibió en los primeros compases de la jornada le sirvió para abrir una brecha importante con sus rivales, que apenas pudieron arrebatarle un scratch. Samuel Benítez, con un La Base SX-01, acabó segundo, mientras Airán Suárez, que sigue al frente del Insular, cerró el podio sobre su MV Racing Pro SP2.

El 3º Slalom Santa Lucía de Tirajana cuenta con el apoyo de la Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP), Federación Canaria de Automovilismo (FCA), Cabildo de Gran Canaria y su Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y sus concejalías de Actividad Física y Deportes, Comercio y Turismo, Escudería Aterura, bp EL TARO, Naviera Armas, Help Flash, Taller Chapa y Pintura Arencibia Team, Duque Refrigerantes, ASCOIVE y El Extinguidor.