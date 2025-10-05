El Lanzarote, primer líder en solitario del grupo canario de Tercera RFEF

La UD Lanzarote asaltó el primer puesto de la clasificación del grupo canario de Tercera RFEF después de doblegar en casa al Marino por 2-1. El cuadro lanzaroteño es el primer líder en solitario de la tabla. Con 12 puntos en la tabla, aventaja en uno al San Fernando y en dos al Atlético Paso, Panadería Pulido y Unión Sur Yaiza, tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

El conjunto rojillo se repuso al buen inicio del equipo tinerfeño y logró una doble ventaja gracias a los goles de Mario, al filo del descanso, y de Machín, a la hora de juego. Tras ello, el equipo marinista se volcó y Cheikh recortó diferencias en la recta final, pero los de Ángel López supieron mantener la calma y hacerse fuertes en defensa para conservar el triunfo.

El Marino se adueñó de la posesión desde el inicio y dio el primer aviso en el minuto inicial. Un saque de falta desde la derecha lo cabeceó ligeramente alto en el segundo palo Facu Pérez, quien poco después volvería a probar fortuna con un tiro al lateral de la red.

Por su parte, el Lanzarote presionó la salida de balón del rival y así tuvo su primera llegada en el minuto 19 tras un robo de Loukou, finalizando Miguel Gopar la acción con un disparo desde la frontal que salió lamiendo el poste.

Ya en la recta final del primer tiempo, el equipo lanzaroteño dio un paso al frente y tras un primer intento de Machín atrapado por bajo por David, llegó el 1-0 de Mario gracias a un golpeo desde el borde del área.

La segunda mitad arrancó con el cuadro tinerfeño tratando de adelantar sus líneas para buscar el empate, aunque los de Ángel López contrarrestaron la situación a raíz de la expulsión de Carlos a los diez minutos de la reanudación; y pasada la hora de partido aumentaron su ventaja por medio de Machín, quien con un tiro cruzado tras internarse por la izquierda puso el 2-0.

El combinado marinista no bajó los brazos y pudo recortar distancias tras un tiro de Álvaro Iglesias desde el vértice del área que despejó Ruymán a córner; y en el saque de esquina, Cheikh cabeceó a la red para hacer el 2-1 a falta de un cuarto de hora para el final.

Durante los compases finales, los de Cristian Castelo embotellaron a su rival en el área y se volcaron a la desesperada, sin éxito en los metros decisivos. En la última acción, los jugadores visitantes protestaron una pena máxima sobre Cheikh, pero el colegiado no vio nada punible y el marcador no se volvió a alterar.