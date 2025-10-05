TERCERA RFEF
Las Palmas C despacha en un ‘set’ al San Bartolomé
El tercer filial de la UD firma su segundo triunfo del curso con una goleada, facilitada por la expulsión de Borja a los 19 minutos
Acan
Las Palmas C firmó su segunda victoria en la temporada de su regreso al grupo canaterio de Tercera RFEF. El tercer filial de la UD goleó sin complicaciones a un San Bartolomé que jugó en inferioridad numérica gran parte del partido (6-1). Hiromi aprovechó una pena máxima que significó la expulsión del visitante Borja para abrir el marcador, y en cinco minutos Iker anotó tres goles para sentenciar antes del descanso. Al regreso de vestuarios, Antonio y Adrián Medina ampliaron las diferencias y Reydel anotó el gol del honor de los batateros.
Las Palmas C se adueñó de la posesión desde el inicio, ante un cuadro batatero que se hizo fuerte en defensa y buscó sus opciones al contragolpe. Así transcurrieron los primeros compases, hasta que en el minuto 19, una entrada de Borja sin posibilidad de disputar el balón provocó su expulsión y una pena máxima que Hiromi aprovechó para hacer el 1-0.
A partir de entonces, y a pesar del intento de Keita desde la frontal que salió rozando el larguero, el filial de la UD Las Palmas jugó a placer y a la media hora Iker aprovechó un buen servicio de Darío para ampliar diferencias en el marcador.
El propio Iker volvió a ver portería dos minutos después tras un centro raso de Robles desde la izquierda, y tres minutos más tarde, selló su triplete al culminar una acción colectiva desde el perfil contrario. Antes del descanso, Pablo pudo agrandar la renta local, pero la madera lo evitó.
El mismo guion
Al regreso de vestuarios, el San Bartolomé trató tímidamente de meter una marcha más, aunque el conjunto grancanario no tardó en neutralizar la situación. Hiromi golpeó ligeramente alto y Diego obligó a estirarse a Abián, mientras que al lado contrario Keita se topó con un defensor taponando su disparo y Reydel tiró por encima del travesaño después de un servicio de Rayco.
En el minuto 70, Abián rechazó un lanzamiento de Marco, y Antonio estuvo atento para meter la cabeza en el rechace y hacer el 5-0. Poco después, en un saque de esquina que quedó muerto en el primer palo Reydel empujó a la red para hacer el gol del honor; y en el minuto 86, Antonio colocó un pase entre líneas que Adrián Medina aprovechó para hacer el definitivo 6-1 de tiro cruzado. n
