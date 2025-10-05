El San Bartolomé renuncia a la Primera

La Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria celebró ayer, en la sala de prensa del Gran Canaria Arena, su asamblea general ordinaria, encuentro anual en el que los representantes de los distintos estamentos del deporte vernáculo insular analizaron la temporada anterior y aprobaron el plan de actuación de cara al nuevo curso 2025-26.

Durante la sesión se abordaron diversos temas organizativos, confirmándose la participación de cuatro equipos en Primera Categoría, seis en Segunda y siete en Tercera dentro de la Liga Cabildo de Gran Canaria, además de la continuidad de la Liga ABT Femenina, que volverá a contar con tres divisiones: sénior, promoción y juvenil.

También se aprobó un formato de calendario continuado, sin intercalación de jornadas entre Primera y Segunda Categoría, con el objetivo de optimizar el desarrollo de la competición. Asimismo, se ratificaron las renuncias del San Bartolomé de Tirajana y del Pollo de Buen Lugar, mientras que el Ramón Jiménez no participará en categoría sénior, al estar centrando su actividad en las categorías base y femenina.

Por su parte, el Castro Morales competirá en Primera Categoría, confirmando además la continuidad de su filial en Tercera. El Adargoma San José y el Ajodar retornan a la competición en tercera categoría, mientras que Santa Rita confirmó la continuidad de sus equipos femeninos en las categorías sénior y en promoción.

La jornada incluyó también los sorteos oficiales de las competiciones insulares, que definieron los primeros enfrentamientos de la Liga Cabildo de Gran Canaria. En Primera Categoría, el Unión Gáldar se medirá al Almogarén, mientras que el Castro Morales se enfrentará al Castillo.

En Segunda Categoría, la jornada inaugural enfrentará al Santa Rita con el Unión Agüimes, al Los Guanches con el Maninidra, y al Guanarteme con el Roque Nublo. En cuanto a la Tercera Categoría, los primeros choques serán entre Ajodar y Adargoma, Unión Sardina y Unión Doctoral, y Tinamar y Castro Morales B, descansando en esta primera jornada liguera el Vecinos Unidos.

Acuerdo con Aguas de Firgas

Aguas de Firgas y la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria han renovado su convenio de colaboración para la temporada 2025-2026, consolidando una alianza que continúa fortaleciendo la promoción y difusión del deporte vernáculo, seña de identidad cultural y deportiva de las Islas.