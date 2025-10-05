Stéphane mantiene invicto al San Fernado

El San Fernando rescató un punto en el descuento en su visita al Herbania para mantenerse en la cabeza de la tabla del grupo canario de Tercera RFEF (2-2), que puede perder hoy dependiendo de los resultados del Lanzarote y del Unión Sur Yaiza. Yared y Tobías le dieron la vuelta al gol inicial de Edu Salles para un Sanfer que se volcó en la segunda mitad a por el empate, lográndolo en el tiempo de descuento por medio de Stéphane.

Nada más sacar de centro, Edu Salles culminó la primera acción ofensiva del conjunto grancanario para establecer el 0-1. Los de Israel Quintana llevaron el peso del partido con ventaja en el marcador, pero el conjunto majorero supo reaccionar y Aythami batió a Fermín tras un desajuste defensivo, aunque la acción quedó anulada por fuera de juego. Ya en el minuto 25, Yared, en un lanzamiento directo de falta, ponía el 1-1.

A raíz del empate, el Herbania se sacudió el dominio rival y se mostró más cómodo sobre el terreno de juego. Dani y Yared probaron fortuna buscando la remontada, que finalmente llegó al filo del intermedio tras un córner rechazado por la zaga del San fernando, siendo Tobías el encargado de hacer el 2-1 después de un centro de Yared en la segunda jugada.

El Sanfer volvió a apretar en la segunda parte, con Ismael Traoré como el futbolista más activo en ataque, mientras que los de Nauzet Cruz se mantenían replegados en su parcela, tratando de salir al contragolpe con dificultades para rebasar la medular. Pasada la hora de juego, los futbolistas visitantes reclamaron una pena máxima por mano dentro del área, pero el colegiado no vio nada punible.

Siguió el combinado de Maspalomas buscando con insistencia el gol durante los últimos compases del encuentro, pero la falta de puntería y un inspirado Tony bajo palos evitaban el empate. Hasta que en el tiempo de descuento, Stéphane envió un testarazo a la red para hacer el 2-2 con el que se llegaría al final.