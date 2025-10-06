Serfín Herrera, presidente de la UD San Fernando, ilusionado con la Copa del Rey: «Vamos a intentar cargarnos al Albacete»

Albacete para empezar a soñar. El camino de la Copa del Rey para la UD San Fernando le ha llevado a cruzarse en el sorteo celebrado este mediodía, donde tenía un 33,3% de posibilidades de medirse a la UD Las Palmas, con un Albacete Balompié que aterrizará en Gran Canaria entre el 28 y el 30 de octubre para poner a prueba la entidad del sur de la Isla en un torneo del KO abierto a sorpresas con el grancanario Raúl Lizoain en plantilla.

El duelo ante los manchegos será una cita con la historia para el club, algo que bien sabe su presidente, Serafín Herrera, al que el cuerpo le pedía otra cosa: «Nos hubiese gustado jugar ante Las Palmas, que además no tenía que desplazarse, y celebrar una fiesta del fútbol canario. Aun así, estamos contentos. Vamos a intentar cargarnos al Albacete; sabemos que es difícil, pero el equipo va a luchar hasta el final para poder conseguirlo», destacó.

Un escenario soñado

Israel Quintana. / LP / DLP

Israel Quintana, preparador del Sanfer, esgrimió ahondando en ese tema que la ilusión de sus futbolistas es evidente, ya que este tipo de partidos tan señalados les acerca al «profesionalismo que hemos soñado desde pequeños. La motivación es máxima. Es verdad que enfrentarnos a Las Palmas nos habría hecho un poquito más de ilusión porque es el equipo de nuestra tierra y, ojalá me equivoque, pero desde del punto de vista del espectador habría sido más emocionante».

Además, en este tipo de duelos la ilusión se desborda en los jugadores porque van a estar en el foco mediático, aunque el presidente argumenta que intentará que eso no distraiga demasiado a la plantilla de sus quehaceres en la liga: «Ya nos encargaremos nosotros de hablar con el plantel en caso de que piensen demasiado en la Copa; durante estos días se hablará mucho de ello, pero estoy convencido de que cuando llegue el viernes nos centraremos en lo más inmediato, que es la liga», esclareció.

Por su parte, Quintana comenta que espera que sus pupilos hagan un «buen papel ante un histórico como este Albacete. Es verdad que tenemos que estar centrados en lo nuestro, que es la liga y es para lo que estamos trabajando. Esto es un extra, una ilusión más que, cuando miras atrás en el tiempo, pues pensarás que fuiste capaz de jugar a una eliminatoria de Copa del Rey, lo cual no ocurre siempre y es lo bonito. Sin embargo, tenemos que centrarnos en el día a día».

Buenas sensaciones y entradas asequibles

A la hora de hablar de sensaciones, el máximo dirigente asegura que son «buenas», porque confía en el «equipo y el cuerpo técnico; habríamos recibido la noticia de nuestro cruce contra cualquier rival de buen agrado porque creemos en nosotros y ya sabe que a un partido puede pasar cualquier cosa».

Asimismo, el técnico del club sureño explica que la premisa para afrontar este choque va a ser «competir», dejando claro que la UD San Fernando quiere «dignificar un torneo como la Copa del Rey. A nadie se le escapa que ellos son favoritos, pero nosotros trataremos de ponerles las cosas difíciles para que no sea un paseo; intentaremos sacar la mejor versión de nuestros futbolistas para ponerle las cosas complicadas. Nuestra idea es competir al máximo sabiendo que, también, vamos a jugar en un Estadio que no es en el que solemos jugar y eso nos puede afectar, aunque será una experiencia espectacular vivir esta cita en una instalación que se está preparando para albergar un Mundial».

Asimismo, Herrera no quiso desvelar aún los precios de las entradas para ese partido que se va a celebrar en el Estadio de Gran Canaria, aunque sí aseguró que no serán «excesivamente caras. Durante esta semana lo hablaremos con la directiva para definir un coste, pero ya le digo no serán demasiado costosas».