Ángel López, entrenador de la UD Lanzarote: «Nos da igual ir de tapados o no en esta Tercera RFEF»

¿Qué grado de satisfacción personal siente ahora que el Lanzarote se ha colocado líder de la Tercera RFEF? Ha ganado incluso al Paso a domicilio…

Por una parte, me siento feliz. A los jugadores les dije que firmaríamos esta posición cuando empezó el proyecto y tuvimos nuestro primer entrenamiento. Aun así, tenemos que seguir y mejorar; hay muchas cosas que debemos ir puliendo. Esto es una carrera de fondo en la que va a haber cambios en la cabeza, seguro. Hay equipos que, a lo mejor, no han empezado bien y van a llegar; hay otros que se van a desinflar… Nosotros tenemos que intentar mantener siempre una regularidad, que es la que te va a dar estar en los puestos de arriba o en los de abajo. Tenemos que buscar esa tensión y esa regularidad para mantener la racha.

¿Ha sido un proceso muy largo el poder asentar las bases de lo que buscaba? ¿Considera que quedan muchas cosas por ajustar?

Uno siempre llega con una idea clara de cómo quiere jugar, pero también tiene que adaptarse a las condiciones y a la forma en la que los futbolistas ven el juego. Es verdad que nosotros hicimos la plantilla, aunque también hay que adaptarse un poco al mercado. Como le decía antes, debemos mejorar muchas cosas, sobre todo con balón; somos muy peligrosos en las transiciones, pero debemos intentar tener un poco más la pelota, tenerla con más personalidad. Estamos trabajando para que los jugadores lo vayan viendo. Nos está dando para ganar partidos ahora, pero necesitamos algo más.

A priori, el Lanzarote no partía de forma clara como uno de los favoritos para estar arriba. ¿Le gusta ese papel de ir de tapado?

Nos da igual. Lo que queremos es ir día a día, partido a partido, y seguir mejorando. Buscamos que los futbolistas vayan creciendo y que los que no estén jugando den un pasito al frente. Hemos intentado hacer una plantilla compensada para que, cuando hagas un cambio, se iguale el rendimiento o incluso se mejore. A partir de ahí, que cada uno se ponga el papel que quiera, aunque eso también va un poco en función del presupuesto. El San Fernando y El Paso tienen jugadores de fuera porque pueden permitirse el alojamiento. En Lanzarote, por una cuestión de alojamiento, es casi imposible tener a los mismos jugadores que en las islas mayores. A pesar de ello, en el fútbol hay que demostrarlo en el campo, y en ese sentido lo estamos haciendo bien, pero tampoco debemos venirnos muy arriba. Hay que ir pasito a pasito.

El curso pasado el club se quedó muy cerca de jugar el Playoff de ascenso. ¿Cómo se ha encontrado al grupo después de ese pequeño revés?

Bien. El jugador de aquí quiere tener buenos años, que el club funcione y vaya hacia adelante. Hay una plantilla que quiere hacer cosas grandes. Debemos seguir trabajando para ir haciéndolos a nuestra mano, que no nos influyan las cosas de fuera y que seamos un grupo fuerte, porque van a venir momentos duros; y es en esos momentos donde se ve cómo está de preparado el grupo, también el entrenador. Estoy intentando transmitirles lo que yo he vivido como jugador.

¿Cuáles son las aspiraciones reales de esta UD Lanzarote?

El Lanzarote es un club que lleva muchos años peleando, con ganas de subir. Esas prisas, creo, han descuidado otras cosas, como la base. Estamos intentando hacer cosas para recuperarla. Es importante que los niños conejeros vuelvan a ser jugadores de alto rendimiento, porque muchas veces es imposible traer gente de fuera. Queremos que se vuelva a oír que siempre hay seis o siete futbolistas de mucha calidad de Lanzarote. ¿Los objetivos? Muchas veces te marcas uno y las circunstancias de la temporada te obligan a cambiarlo. Hay muchos factores que son vitales. Estamos en una Tercera muy competitiva: el Tamaraceite, el San Fernando, el Arucas, el Villa, el San Mateo, el Marino, el Mensajero… Todos tienen buenas plantillas. Ojalá podamos estar arriba, pero la meta a corto plazo es sumar todos los puntos posibles cuanto antes para no tener que estar con el cuchillo entre los dientes cada fin de semana. Una vez que tengamos la tranquilidad, es decir, la permanencia, intentaremos sumar todo lo que se pueda para ir a por los Playoffs. No obstante, no le puedo decir un objetivo concreto, porque hoy estás arriba y mañana, a lo mejor, no.

¿Qué considera que es lo más complicado de gestionar en un grupo con aspiraciones en una temporada que puede hacerse un poco larga?

Tienes que conseguir que el grupo sea fuerte e ir mentalizándolo. Si no consigues ser primero, la temporada se hace larga; te quedas fuera y has estado todo el año peleando por estar ahí. De la nada, te quedas sin premio, y por eso debemos ser fuertes de cabeza. Hay que tener siempre en alerta a los jugadores, que deben pensar que esto es muy difícil. Durante las temporadas tienes que estar mirando todo con lupa: hay lesiones, recuperaciones, jugadores con un nivel concreto, otros que necesitan descansar… Es un trabajo de mucho análisis. Los pequeños detalles pueden hacer que estés en una posición u otra.

¿Cómo está viviendo esta Tercera RFEF, de la que todo el mundo coincide en que es una de las más igualadas de siempre?

Está muy competida. No sé si es la mejor de la historia, pero hay muchos gallitos, jugadores importantes y plantillas muy compensadas. Lo que veo es una competición muy igualada y ganar cada partido cuesta, sobre todo fuera de casa. Como le comenté, debemos intentar mantener una regularidad.

La temporada pasada Adrián Machín fue el máximo goleador del equipo y este año ha empezado a gran nivel. ¿Cómo le está viendo?

Es un chaval con muy buenas condiciones y gol. Quizás este año ha tenido algunas ocasiones en las que se ha perdido de los partidos por el árbitro o por la ansiedad de no poder convertir la primera que tiene, pero hemos ido tranquilizándolo. Adrián se ha dado cuenta de que esa paciencia y esa tranquilidad le están ayudando. Cuando no ha estado bien en los primeros tiempos, siempre le insistimos en que su momento va a llegar, y al final llega. Nos aporta mucho tanto con goles como con trabajo; es un luchador. Estamos contentos con todas las piezas del ataque porque aprietan, tienen gol y nos dan esa tranquilidad. Ahora tenemos que cuidar a Adrián y al resto de sus compañeros para que sigan motivados y no se lesionen.

¿Y cómo se está viendo a usted mismo?

Me veo ilusionado. Cuando te llega la oferta de un sitio nuevo, con un reto personal como este, venir a un club con buenos chavales que quieren conseguir algo bonito, no me lo pensé. Pensé: “vamos a intentarlo”. Me gustaría dejarles huella en el tiempo que esté en el club, que la gente se pueda acercar otra vez al fútbol, que los patrocinadores apoyen al equipo y que el fútbol vuelva a recuperar esa salud. Además, como ya le señalé antes, me gustaría recuperar la base de jugadores conejeros; ese espero que sea mi legado.

Es inevitable preguntarle por la UD Las Palmas. ¿Está siguiendo mucho al equipo?

Sí, aunque a veces me es complicado. La Segunda División está muy igualada y es difícil ganar en cualquier lado, incluso en casa, algo que a Las Palmas le está costando. Cuando ves al equipo, quizá no tengas la sensación de que tenga esos grandes nombres, pero creo que le va a dar para estar arriba. Tiene una mezcla de juventud con jugadores que, sin ser tan veteranos, tienen una buena proyección. Mientras el equipo vaya sumando… A veces arrancas la temporada, no sumas y ya vas con el lastre; ahora la UD está sumando. Creo que tiene una buena plantilla y, si al final se hace fuerte en casa, no debería tener problemas para poder estar en la parte alta de la clasificación.

¿Cómo ve el rol de Jonathan Viera?

Jonathan quiere ganar y jugar, igual que cualquier futbolista. El que diga que está para cinco minutos o media hora no es jugador de fútbol. Será el entrenador quien decida y seguramente habrá partidos en los que tenga que jugar porque está bien y otros en los que interese que esté por su forma de tener la pelota. Habrá partidos en los que seguramente tenga que ser titular. Puede que deba tener esa paciencia que, a lo mejor, no tenía de joven. Quizá ya no tenga esa chispa, y es normal, porque les pasa a los grandes futbolistas. Aun así, Viera no se ha olvidado de jugar, y que no le sorprenda a nadie que en más de un partido lo haga genial, como siempre ha hecho. Ahora creo que él también sabe el rol que va a tener, pero, como le dije, va a querer jugar todas las semanas de titular porque, de lo contrario, no sería futbolista. Debe demostrarlo en los entrenamientos. Si está entre los once mejores, va a jugar, porque ningún entrenador es tonto y siempre pone a los mejores.

¿Qué le ha parecido la irrupción de Ale García?

Me alegro mucho por Ale García. Lo tuvimos en el Juvenil B y tenía un trato personal con él. Los que le conocíamos decíamos que tenía algo diferente; ese descaro y esa forma de jugar eran fruto de haber sido un superviviente a los inconvenientes que había tenido. Cuando me preguntaban por él siempre decía que tenía condiciones, pero no todo el mundo llega a ser profesional al mismo tiempo. A él le ha costado un poco más, pero ya está preparado por su gran madurez futbolística y está en su mejor estado de forma. Ale debe aprovechar su momento y seguir acordándose de cuando no había llegado, para mantener la humildad, que ese es el problema que muchas veces tienen los jóvenes. Me alegro mucho por él: tiene gol, tiene descaro, y creo que para Luis García es un acierto tenerlo; le ha dado confianza y eso le ha venido bien a Ale. Ojalá siga igual y consiga esa estabilidad que es tan importante para un futbolista joven. Debe seguir trabajando día a día.

¿Qué supone el regreso de Kirian?

Kirian es un ejemplo por todo lo que ha sufrido; es una referencia como futbolista y también para todas esas personas que puedan estar pasando por esa enfermedad, porque verlo recuperado es una motivación. Tiene mucha calidad y cuenta con una buena experiencia, lo cual ayudará a guiar a los jóvenes. Es un jugador al que no le quema la pelota, que la quiere, y todos los entrenadores queremos a alguien así en el equipo. Sabe en qué momento acelerar y cuándo hay que frenar para encontrar esa pausa. Además, siempre está mirando a los puntas para intentar filtrar pases.