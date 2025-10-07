Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club Natación Metropole logra destacados éxitos en la Copa Canaria y Circuito de Aguas Abiertas 2024/25

La gala, enmarcada en la Feria ExpoDeca 2025 y celebrada en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, reunió a 261 nadadores y nadadoras de todas las Islas Canarias

Galardonados en la VII Copa de Aguas Abiertas en Gran Canaria

El pasado domingo 5 de octubre, el Club Natación Metropole vivió una jornada de reconocimientos y celebración, tras su sobresaliente actuación en la VII Copa Canaria y II Circuito de Aguas Abiertas. La gala, enmarcada en la Feria ExpoDeca 2025 y celebrada en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, reunió a 261 nadadores y nadadoras de todas las Islas Canarias, destacando el alto nivel competitivo y la unión del deporte en el Archipiélago.

Éxitos individuales de los nadadores del CN Metropole

Durante la temporada 2024/25, que incluyó trece pruebas repartidas por diversos puntos del archipiélago, el CN Metropole obtuvo resultados notables en diferentes categorías. Entre los galardonados figuran:

  • Cristina Ramírez Santana, campeona en +60 femenino
  • Elena Quintanilla Ayllón, subcampeona en +60 femenino
  • Juana Teresa Pérez Macías, tercera en +60 femenino
  • Arnaudis Domínguez Cabrera, campeón en +55 masculino
  • Enrique Caballero Madera, tercer puesto en +65 masculino

En el II Circuito Canario de Aguas Abiertas, otros miembros del Metropole también destacaron:

  • Unai Cocerá Cordón, ganador en la categoría infantil masculina
  • Isabel Díaz Cruz, campeona infantil femenina
  • Sara Trujillo Moreno, campeona en +25 femenino
  • Plácido Checa Fajardo, campeón en +75 masculino
  • Mauricio O’shanahan Roca, campeón en +80 masculino

Segundo puesto por equipos en aguas abiertas

Más allá de los premios individuales, el equipo máster de aguas abiertas del CN Metropole celebró el segundo puesto por equipos en la temporada 2024/25. Este logro es el resultado de la suma de los puntos obtenidos por los y las nadadoras en cada una de las trece etapas, que comenzaron en octubre de 2024 con la Travesía del Puertito de Güímar y finalizaron en septiembre de 2025 con la Travesía del Mar de las Calmas.

Acto de reconocimiento

La ceremonia contó con la presencia de diversas personalidades del deporte institucional en Canarias, como Elena Méndez Pérez, presidenta de la Federación Canaria de Natación, y representantes del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. También asistieron miembros destacados de la federación, responsables del área máster y de aguas abiertas.

El acto sirvió para poner en valor la dedicación, el esfuerzo y la pasión de todos los nadadores y nadadoras del club y el resto de participantes. Los éxitos individuales y colectivos reflejan el trabajo constante y el compromiso del CN Metropole con el desarrollo del deporte acuático en Canarias.

