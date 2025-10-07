Cuenta atrás para una de las pruebas deportivas más esperadas del año en San Mateo

La Vega de San Mateo acogerá este sábado día 11 de octubre la que será la novena edición de la Ruta de Los Molinos, una carrera por montaña que ha sido presentada en la mañana de este martes en la capital grancanaria y que contará con la participación de 900 corredores que ya se han inscrito en alguna de las tres distancias de la carrera, que comprenderá recorridos de 26, 12 y 7 kilómetros.

Al acto de presentación asistieron el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, la alcaldesa de Vega de San Mateo, Davinia Falcón, y la directora de carrera, María García.

Durante la presentación, Ángel Sabroso destacó que “esta prueba representa un ejemplo de cómo el deporte puede integrarse de forma natural en la promoción del territorio y en la dinamización de la vida local del entorno rural”, mientras que la alcaldesa de San Mateo se mostró orgullosa de que la prueba alcance ya su novena edición. “Para el Ayuntamiento es un honor poder seguir organizando esta carrera y comprobar que cada año cuenta con una mayor acogida”.

Falcón resaltó que “La Ruta de Los Molinos no es sólo un evento deportivo que promueve una vida sana sino que además es una potente palanca de promoción turística que nos permite dar a conocer nuestra tierra, nuestros paisajes y nuestra cultura”.

Todas las modalidades partirán durante la mañana desde el aparcamiento del Polideportivo Municipal, lugar donde se ha establecido también la meta. Los corredores de la distancia más larga serán los primeros en tomar la salida a las 8:00 h. Tanto ellos como el resto de participantes podrán disfrutar durante el recorrido de espectaculares senderos y paisajes.

La camiseta, un guiño al vino

Otra de las novedades presentadas es la camiseta oficial de la carrera, cuyo diseño incluye referencias al vino. Este guiño no es casualidad: la Ruta de Los Molinos discurre por senderos que atraviesan diversas zonas de viñedos. Además, la carrera se celebra en el mes de octubre, mes tradicionalmente ligado a la vendimia.