ATLETISMO
La exatleta internacional Diana Rivas imparte una clase maestra de lanzamientos en la Ciudad Deportiva Gran Canaria
La colombiana, fundadora de la escuela 'Lanzando', compartió su experiencia con los jóvenes deportistas del CAI Gran Canaria
La Ciudad Deportiva de Gran Canaria acogió una jornada dedicada a la formación técnica en atletismo con la celebración de una clase maestra de lanzamientos dirigida por Diana Rivas, exatleta internacional y fundadora de la escuela Lanzando.
La actividad fue organizada y coordinada de forma conjunta por los clubes CAI GranCanaria, 3COM Squad, UAVA y Chimuelos Runners, y congregó a jóvenes promesas del atletismo de distintas categorías, quienes trabajaron de forma práctica en disciplinas como la jabalina, el disco, el peso y el martillo. La jornada no solo tuvo un enfoque técnico, sino también formativo en valores esenciales como el compromiso, la superación y el trabajo en equipo.
Durante la sesión, Diana Rivas, con una destacada trayectoria internacional y múltiples récords nacionales en Colombia, transmitió a los asistentes su filosofía de trabajo.
"Proyectar sueños, confianza y compromiso"
“Enseñar a lanzar es mucho más que un gesto técnico, es ayudar a proyectar sueños, confianza y compromiso en cada atleta”, según la colombiana.
Este encuentro refuerza el compromiso de todos los clubes implicados con la formación continua y el intercambio de experiencias entre profesionales,entrenadores y deportistas, como parte esencial del crecimiento deportivo y humano.
Desde 3COMSquad, entidad multidisciplinar con secciones de atletismo, balonmano y baloncesto, se valoró la jornada como “una oportunidad para seguir creciendo juntos, aprendiendo y compartiendo experiencias que fortalecen nuestra base deportiva”.
La clase maestra de lanzamientos con Diana Rivas dejó una huella positiva entre los asistentes, consolidando una vez más la colaboración interclubes y el impulso por una formación que trasciende la técnica, una que también proyecta sueños.
