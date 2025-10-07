La exatleta internacional Diana Rivas imparte una clase maestra de lanzamientos en la Ciudad Deportiva Gran Canaria

La Ciudad Deportiva de Gran Canaria acogió una jornada dedicada a la formación técnica en atletismo con la celebración de una clase maestra de lanzamientos dirigida por Diana Rivas, exatleta internacional y fundadora de la escuela Lanzando.

La actividad fue organizada y coordinada de forma conjunta por los clubes CAI GranCanaria, 3COM Squad, UAVA y Chimuelos Runners, y congregó a jóvenes promesas del atletismo de distintas categorías, quienes trabajaron de forma práctica en disciplinas como la jabalina, el disco, el peso y el martillo. La jornada no solo tuvo un enfoque técnico, sino también formativo en valores esenciales como el compromiso, la superación y el trabajo en equipo.

Durante la sesión, Diana Rivas, con una destacada trayectoria internacional y múltiples récords nacionales en Colombia, transmitió a los asistentes su filosofía de trabajo.

"Proyectar sueños, confianza y compromiso"

“Enseñar a lanzar es mucho más que un gesto técnico, es ayudar a proyectar sueños, confianza y compromiso en cada atleta”, según la colombiana.

Este encuentro refuerza el compromiso de todos los clubes implicados con la formación continua y el intercambio de experiencias entre profesionales,entrenadores y deportistas, como parte esencial del crecimiento deportivo y humano.

Desde 3COMSquad, entidad multidisciplinar con secciones de atletismo, balonmano y baloncesto, se valoró la jornada como “una oportunidad para seguir creciendo juntos, aprendiendo y compartiendo experiencias que fortalecen nuestra base deportiva”.

La clase maestra de lanzamientos con Diana Rivas dejó una huella positiva entre los asistentes, consolidando una vez más la colaboración interclubes y el impulso por una formación que trasciende la técnica, una que también proyecta sueños.