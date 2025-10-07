El llanto por Pepe Vega: «No le conocía un solo enemigo y no recuerdo a nadie decir ni una sola mala palabra sobre él»

Ayudar por encima de todo. El fallecimiento de José Vega Hernández, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), ha llenado de tristeza los terrenos de juego de la isla de Gran Canaria al marcharse una figura que siempre trató de sumar en positivo. Durante 35 años, en dos etapas distintas, estuvo en todos los ámbitos del ente federativo: fútbol playa, fútbol femenino, competiciones, selecciones... Después, en 2022 pasó al apartado económico, aunque también tuvo un paso fundamental por la UD Jinámar, entidad de la que fue pieza fundamental tanto en su origen, llegando a ser presidente del club, como en su resurrección actual y por la que se desvivió de todas las formas que pudo para sacarla adelante.

José Vega Hernández dio todo lo que tenía y más por la UD Jinámar, un club al que vio germinar y también al que ayudó recientemente. Cristian Peña, actual presidente de la entidad, explica que Pepe siempre fue de la «mano de los fundadores del club y su segundo presidente. Antes de que retomásemos la actividad tuvimos un contacto con él y cuando le contamos que teníamos la idea de recuperar la UD Jinámar se le saltaron las lágrimas. Nos ayudó en todo lo que pudo; nos asesoró y nos condujo por el camino correcto para conseguir que volviese».

En ese sentido, Peña añade que la labor de Pepe fue clave, ya que inició los «contactos con la presidenta anterior y nos hizo de guía. Cuando te metes en algo de esto y no te conocen todo es más complicado porque la gente siempre piensa mal y creen que les vas a engañar. Pepe puso todo de su parte para facilitarnos las cosas y eso habla por sí solo de lo buena persona que es».

Otro de los que fueron presidente del Jinámar, Fermín Pérez, mostró su tristeza por la pérdida del directivo, ahondando en ese amor por la UD Jinámar que tenía al relatar que puso su granito de arena, incluso, cuando estaba ya en la Federación: «Durante los años que estuve de presidente la ayuda de Pepe Vega fue clave para que el club pudiese salir adelante. Siempre estuvo dispuesto a colaborar y siempre mostró su pasión por el club», argumentaba. Eso lo rubrica Peña cuando recuerda que, en los momentos de resucitar a la entidad, solo les pidió hacer las cosas con «cabeza y que no fuéramos a montarlo todo a lo grande desde el primer día. Nos explicó que era mejor hacer las cosas pasito a pasito porque el club se vino abajo cuando quiso crecer muy rápido».

Además, Pérez dibuja la personalidad de Vega Hernández como la de alguien «campechano y que decía las cosas claras, sin enredarse. Lo que tenía de fuerte también lo tenía de buena persona. Nunca le conocí un enemigo; no recuerdo a nadie decir nada malo de Pepe. Y con los chavales era un cacho de pan, aunque se lo llevaban al lego, como a mí. ¿A quién no se llevan al lego los cadetes y los juveniles? Son las cosas del fútbol, lo bonito del fútbol».

Ayudar por encima de todo

«Se ha ido un hombre de fútbol, una persona que dedicó toda su vida a su barrio, Jinámar, a tener un club y a estar en todos los sitios que pudiera para ayudar a un montón de gente, no solo en el tema deportivo. Era una gran persona, un hombre que ayudó muchísimo en los temas federativos, en montones de cosas, y a nosotros cada día», recalca Juan José Arencibia, presidente de la FIFLP, al conocer la noticia de su fallecimiento, algo que expone el tipo de ser humano que era José Vega Hernández. A esa aseveración, también se suma Pacuco Ramos, histórico referente del Unión Viera, quien destaca que Vega era un gran «compañero en todos los sentidos, siempre que le pedía un favor ahí estaba. Hemos vivido buenos momentos juntos, también malos. Cuando me dijeron que había fallecido no me lo creía, tuve que llamar a otra persona para saber si era verdad».

Arencibia continúa alegando que el trato exquisito de Pepe Vega dejaba entrever un lado humano «exquisito», remarcando que su labor ha sido «encomiable con los clubes y también con el barrio de Jinámar, por el que hizo mucho. Estés donde estés, Pepe te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño de parte de la Federación, así como de todo el mundo del fútbol que te conocía y apreciaba».

Esta claro que el adiós de José Vega Hernández deja un vacío grande en las personas que le conocieron porque su forma de ser marcó la manera en la que afrontaba las cosas. Su don de gentes y esa capacidad para dar todo lo que podía marcó su periplo tanto en la Federación como en la UD Jinámar. Sin duda, el fútbol le va a echar mucho de menos.