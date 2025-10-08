Obituario
José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de fútbol, será incinerado este jueves en el tanatorio San Miguel
Sus restos mortales fueron trasladados esta tarde a la sala 1 del tanatorio de Las Rubiesas (Telde)
José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de fútbol, será incinerado mañana jueves, a las 20.00 horas, en el tanatorio San Miguel. Sus restos mortales fueron trasladados al filo de las 16.00 horas de hoy a la sala 1 del tanatorio de Las Rubiesas, en Telde.
La noticia de su fallecimiento, a sus 71 años, se conocía tras recuperarse su cuerpo del mar, en las inmediaciones del puerto de Salinetas, con un fuerte golpe en la cabeza, producido presumiblemente por una caída accidental en la zona próxima a la escollera del muelle.
El suceso se produjo sobre las 14.49 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que una persona flotaba boca abajo, a pocos metros de la orilla.
35 años en el ente federativo
Hasta el lugar se desplazaron socorristas del Servicio de Salvamento en Playas de Telde, que lograron sacar al afectado del agua e iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos y a la rápida intervención del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.
La trágica noticia conmocionó al mundo del fútbol en el Archipiélago, al ponerse fin a sus 35 años de servicio al frente de la gestión económica del ente federativo.
- El método de Antonio Resines para cobrar dos pensiones a la ves: la Seguridad Social permite hacerlo en estos casos
- La UD Las Palmas, en las botas del 'niño de oro'
- Un ladrón atraca con pistolas falsas y cuchillos a vecinos, taxistas y restaurantes en Gran Canaria: «¡Dame el dinero!»
- Extinción en Las Canteras: el sebadal de la playa desaparece por completo
- De guiso de sobras a tesoro popular: la receta que salvó a muchas familias del hambre
- Kali Soukouna, el maliense que abrió su 'Cayuco' en Gran Canaria: así es la nueva frutería en Las Torres
- El emotivo mensaje de Torres por la muerte de Fernández Vara
- El souvenir de rolos de platanera