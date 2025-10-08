José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de fútbol, será incinerado este jueves en el tanatorio San Miguel

José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de fútbol, será incinerado mañana jueves, a las 20.00 horas, en el tanatorio San Miguel. Sus restos mortales fueron trasladados al filo de las 16.00 horas de hoy a la sala 1 del tanatorio de Las Rubiesas, en Telde.

La noticia de su fallecimiento, a sus 71 años, se conocía tras recuperarse su cuerpo del mar, en las inmediaciones del puerto de Salinetas, con un fuerte golpe en la cabeza, producido presumiblemente por una caída accidental en la zona próxima a la escollera del muelle.

El suceso se produjo sobre las 14.49 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que una persona flotaba boca abajo, a pocos metros de la orilla.

35 años en el ente federativo

Hasta el lugar se desplazaron socorristas del Servicio de Salvamento en Playas de Telde, que lograron sacar al afectado del agua e iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a los esfuerzos y a la rápida intervención del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

La trágica noticia conmocionó al mundo del fútbol en el Archipiélago, al ponerse fin a sus 35 años de servicio al frente de la gestión económica del ente federativo.