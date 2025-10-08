Osmany Juantorena, fichaje galáctico del Guaguas de voleibol: «Sería un milagro pasar las rondas previas de la Champions»

El ítalo-cubano, Osmany Juantorena, dinamitó el mercado de fichajes del voleibol nacional con su desembarco en el campeón español, el Guaguas. Desde su visión privilegiada analiza a su nuevo club y sus opciones europeas.

Lleva ya un tiempo en Gran Canaria, ¿se encuentra ya aclimatado a la Isla y a su nuevo club?

Me siento ya totalmente aclimatado. La gente me recuerda mucho a Cuba, soy cubano y gran parte de mi juventud la viví allá. Me recuerda un poco a mi ciudad. La gente es muy cercana, muy calurosa. Siento que en el club ya estoy ambientado. Por fin estamos ya entrenando en la pista central, porque por problemas organizativos no lo pudimos hacer hasta el momento, por tener que poner las luces nuevas y por los horarios del Gran Canaria de baloncesto. Nos quedan menos de 10 días para jugar el primer partido oficial.

¿La intensidad de las nuevas luces LED no les estorba a la hora de jugar?

Son un poco fuertes. Pedimos bajar la intensidad un poco, pero parece que el alto mando dijo que no, que son así y tendremos que acostumbrarnos.

Viene de jugar en Turquía e Italia, dos de las mejores ligas del mundo tanto a nivel deportivo como organizativo, ¿ha sido muy grande el choque con lo que se ha encontrado tanto en el Guaguas como lo que está viendo del resto de equipos de la Superliga?

No quiero hablar mal de España, cada país y cada liga compite con lo que tiene. Estamos hablando de Italia, que es el mejor campeonato del mundo, tanto a nivel técnico-táctico, como organizativo o a nivel de todo. Esa comparación creo que es muy fuerte con un club como el Guaguas o un país como España que está empezando a fichar jugadores importantes y están creciendo. La diferencia es mucha en todos los aspectos. No quiero hacer esa comparación porque no es justa. Los pabellones son diferentes, algunos equipos no tienen el taraflex, la pelota es diferente, no hay vídeo check, salvo en las finales, son cosas a las que uno tiene que acostumbrarse. Como ejemplo le puedo decir que con esta pelota yo no juego desde el 2009, en la Champions jugamos con otra diferente y si por casualidad jugamos en la CEV, también es otra pelota.

Hablando de pretemporada, ¿qué nivel se ha encontrado en los rivales españoles a los que se ha enfrentado?

Me he encontrado un buen nivel, me lo esperaba más bajito. Este año por lo que me han dicho se han reforzado bien muchos equipos y creo que va a ser una Superliga difícil. Además, por la tradición de este club me consta que todos los equipos que juegan con nosotros lo hacen sin perder nada. Pero no podemos centrarnos en si perdemos uno o dos partidos, son cosas que pasan y que forman parte del deporte. Lo importante es comprender tus errores para poderlo hacer mejor en el siguiente partido. Si el rival juega mejor que tú, lo que tenemos es que felicitarle y tratar de limar esas cosas. Tenemos que centrarnos en nosotros, porque los demás ya sabemos que va a venir a matarnos.

«Si no podemos ganar nada, lo siento, pero la diferencia no la marca un jugador, sino el grupo»

Cuándo se habla de llegar lejos en Europa, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre españa y el resto de las ligas top europeas, ¿qué sería para el Guaguas un éxito incontestable?

Para mí, siendo sincero, sería ya un milagro pasar esta fase. Yo ví el partido de cuartos que jugaron contra el Ziraat, porque yo jugué allí y me gusta seguir sus partidos porque son un equipo muy bueno. Los equipos cada año cambian y cuando yo firmé con el Guaguas yo tenía entendido que nosotros ya jugábamos la Champions y no es así. Ellos llaman Europa a jugar estas eliminatorias previas, pero no están en ningún grupo inicial. Tenemos que jugárnosla en dos juegos con los húngaros, que va a ser muy difícil y si pasamos tenemos otros dos juegos con el Olympiacos griego, que el año pasado me enfrenté a ellos con el Monza y son muy buenos, muy agresivos. Y si pasamos creo que nos tocaría otros dos juegos contra un equipo búlgaro. Si pasamos sólo pasa uno y nos incorporaríamos al grupo del Perugia que es el campeón de la Champions. Yo hablo como jugador, es una competición muy difícil y todos los años a nivel europeo aumenta demasiado. Tenemos un buen equipo, pero si nosotros llegamos a pasar las rondas preliminares ya sería algo grande y jugaríamos sin presión y ahí si que podríamos hacer algo más porque el equipo estaría muy animado.

¿Se siente cómodo con el apodo del galáctico y nota mucha presión por parte del club, de la prensa y de los aficionados hacia su persona?

Eso no me preocupa. Mi historia ya la hice y no tengo que demostrarle nada a nadie. Soy un jugador más del club y un apasionado del voleibol, me gusta lo que hago. Vengo de un año difícil porque tuve que operarme el hombro, me estoy recuperando, estos dos juegos fueron duros, pero es un proceso de adaptación. No es sólo por mi presencia, porque estos años atrás el club lo ha ganado prácticamente todo. Si no podemos ganar nada lo siento, pero la diferencia no la marca un jugador, sino el grupo, la estructura. No es presión, es un placer. Lo de que me apoden galáctico son cosas que ustedes deciden, yo no voy a decirles que no me digan esto o lo otro, porque son periodistas, no soy un superhéroe, solo soy un jugador con algo más de experiencia que mis compañeros, he ganado muchos títulos pero también he perdido muchísimo.

«Me ha sorprendido Unai Larrañaga, podría ser el primer líbero español en jugar en Italia»

¿En qué cree que podrá ayudar al grupo para mejorar el equipo?

Trataré de dar algo más de tranquilidad en los momentos más difíciles, para aprender a llevar la presión. Espero que no tengamos tantos momentos de dificultad. Ganamos todos, perdemos todos. No es un deporte individual.

¿Qué compañero le ha sorprendido más?

Me ha sorprendido Unai (Larrañaga), como se mueve, como recibe, tiene que mejorar mucho, pero si a él le interesa yo le vería jugando en Italia el año que viene para que tenga esa experiencia en su currículum y vea la diferencia. Además ningún español me consta que haya jugado allí como líbero hasta el momento.

¿Qué le parece su entrenador, Sergio Miguel Camarero?

Es un entrenador que te estimula siempre, que quiere ganar, que no le gusta nada perder, se enfada, es un tipo muy carismático. Yo le he conocido ahora, pero por lo que me han comentado como jugador era igual. Es su estilo, en ocasiones se vuelve un poco loco (risas)- En lo personal me gustaría que estuviera un poco más tranquilo. A mí no me afecta y supongo que aquí la gente ya estará acostumbrada. Puede que el que no lo esté le pueda generar algo más de estrés, pero ya nos estamos acostumbrando, es un ganador que lo ha ganado todo aquí en España. La preparación ha sido dura.