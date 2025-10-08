'Pasos x la vida', una iniciativa intergeneracional que une salud y deporte

La Ciudad Deportiva Siete Palmas de la capital grancanaria acogerá este viernes la carrera-caminata solidaria 'Pasos x la vida', una iniciativa intergeneracional que unirá deporte, salud mental y la importancia de la comunidad en un recorrido de 1,2 kilómetros en que habrá 600 participantes, entre menores y mayores, para fomentar el ejercicio físico.

Así lo ha avanzado este miércoles en rueda de prensa por la directora de la Fundación Lidia García, Guacimara Martín, quien también ha detallado que esta edición "da un paso más" con la inclusión de escuela y familia, que unirá a la caminata a alumnado de los centros educativos del distrito de Ciudad Alta.

Para Martín, 'Pasos x la vida', que nació en 2017, es un proyecto de salud comunitaria que genera "un sentimiento de identidad insular" a través del ejercicio físico como eje fundamental para "mantener la salud mental y física", compartido, en esta ocasión, entre jóvenes y mayores.

La carrera arrancará a las 10:00 horas desde la Plaza Sur del Gran Canaria Arena en dirección al Estadio de Gran Canaria, donde recorrerá cientos de metros antes de volver al punto de salida.

La directora de la Fundación Lidia García ha destacado que, como avance, el miércoles a las 18:00 horas tendrá lugar un entrenamiento colectivo y charla con el campeón del mundo y de Europa de maratón Martín Fiz, anfitrión del evento, en el Parque Romano de la capital grancanaria.

Para el jueves, Fiz ofrecerá a las 10:00 horas en el Parque Juan Pablo II el entrenamiento y charla intergeneracional 'Deporte y Salud', en presencia de alumnado y mayores de los programas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, seguido de una marcha atlética dirigida por él.

Guacimara Martín ha valorado la presencia de Martín Fiz porque -ha dicho- "representa los valores que queremos transmitir con este programa: esfuerzo, constancia, solidaridad y compromiso social. A través de su labor de difusión del deporte y su cercanía con los jóvenes y los mayores, se ha convertido en un verdadero embajador del deporte como herramienta de salud y bienestar colectivo".

El atleta vasco, campeón del mundo de maratón en 1995 y de Europa en 1994, ha animado a los mayores a sumarse a 'Pasos x la vida', ya que, desde su propia experiencia, el deporte es "una válvula de escape" y un "método de vida" para evitar que el cuerpo se deteriore y ganarle tiempo a la vida.

"Cuando colgué las zapatillas dije que jamás iba a volver a correr ni a hacer actividad física. A los pocos minutos vi que mi cuerpo se iba deteriorando y que mi vida iba a estar ligada al deporte. No hay fecha de caducidad si tienes retos y motivaciones", ha reflexionado Martín Fiz.

La consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, ha resaltado que esta iniciativa "asentada en la isla" trae consigo la actividad física y el deporte como "la mejor manera de retrasar la entrada en la dependencia", mientras que la gerente del Instituto Insular de Deportes, Leticia López, ha querido transmitir que el "envejecimiento puede y debe ser una etapa de vitalidad".

A partir de este miércoles se abrirán las inscripciones presenciales en el CC 7 Palmas y el Parque Juan Pablo II, tanto en horario de mañana como de tarde, para tratar de alcanzar el máximo número de personas y "ver por el barrio a los mayores caminar por su vida".