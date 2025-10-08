Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pulso por el liderato en Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó entre el Teror Pito 4 y el Costa Maspalomas

Ambos clubes acumulan dos victorias en sus dos partidas, mientras que San Porruño y Tenoya La Suerte colideran la Segunda Categoría

Formación del Juncal Piso Firme, debutante en la Segunda Categoría de la Liga Insular.

El liderato de la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó es cosa de dos al término de la segunda jornada, en la que tan solo dos clubes han sido capaces de ganar sus dos partidas. El Teror Pito 4 se coloca líder tras lograr la máxima ventaja de la jornada ante el Dominantes Los Castillos (10-2); mientras que el Costa Maspalomas es el único que le mantiene el ritmo tras sumar su segundo triunfo ante el Costa Melenara (4-8).

Tan solo dos equipos no han puntuado todavía en la categoría, el Costa Melenara y el Socuma Bar Fataga.

El Juncal Piso Firme y el Arinaga, al acecho

En cuanto a la Segunda Categoría, la colideran el San Porruño y el Tenoya La Suerte tras firmar tablas ambos en su enfrentamiento directo. Solo dos equipos estarían en disposición de sumar dos victorias consecutivas, el Juncal Piso Firme y el Arinaga, que solo han disputado una partida hasta la fecha y que ganaron en ambos casos, pero al ser los dos clubes que tuvieron que descansar en la primera y segunda jornada, de momento solo tienen dos puntos cada uno.

