Armas Trasmediterránea facilitará el traslado de ciclistas a Fuerteventura para la 18ª edición de FudeNaS

La compañía Armas Trasmediterránea ha confirmado este jueves su participación como transportista oficial de la 18ª edición de FudeNaS (Fuerteventura de Norte a Sur), una de las pruebas ciclistas más destacadas del calendario deportivo canario. El evento se celebrará el 25 de octubre en Fuerteventura y recorrerá la isla desde Corralejo hasta Morro Jable o Antigua, según la modalidad elegida.

La compañía ofrece un descuento del 25% en billetes a los participantes que se trasladen desde otras islas, tanto con vehículo como sin él, con el objetivo de facilitar la participación y garantizar que el evento sea accesible. La promoción estará disponible para quienes introduzcan el código promocional FUDENAS25 al reservar en la web oficial de Armas Trasmediterránea.

Un recorrido único entre paisajes majoreros

FudeNaS es una prueba deportiva de mountain bike que atraviesa la isla de norte a sur. Se disputa en dos modalidades:

Carrera : con salida en Corralejo y llegada en Morro Jable en un solo día.

: con salida en y llegada en en un solo día. Ruta: se realiza en dos jornadas, también con salida en Corralejo pero finaliza en el municipio de Antigua.

El 90% del recorrido se realiza por pistas y caminos de tierra, lo que permite a los ciclistas disfrutar del paisaje volcánico y desértico de Fuerteventura, isla declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La participación de deportistas de alto nivel dará un impulso a esta edición, reforzando su prestigio a nivel regional y nacional.

Compromiso con los hábitos saludables

Óscar Martínez, director comercial corporativo de la naviera, señaló que esta colaboración busca fomentar la actividad física y los hábitos de vida saludables en el Archipiélago. Además, la empresa colabora con la logística del evento facilitando el transporte de vehículos necesarios para el desarrollo de la prueba.

Con esta iniciativa, Armas Trasmediterránea continúa apostando por el apoyo al deporte canario y la conectividad entre islas, elementos clave para el éxito de eventos como FudeNaS, que combinan turismo activo, deporte y sostenibilidad.