Cantero sigue en la pelea por el título mundial

Las tripulaciones españolas prosiguen la pelea por los puestos de podio en el Campeonato del Mundo de 49er y 49er FX. En esta última, después de la tercera jornada de competición en aguas italianas de la isla de Cerdeña, la mallorquina Paula Barceló y la grancanariaMaría Cantero marchan terceras, a un punto de las líderes.

La balear y la canaria, que el miércoles ocupaban la segunda plaza, se mantienen en las posiciones de honor a un único punto de las primeras y las segundas, la formación sueca Vilma Bobeck y Ebba Berntsson y el dúo canadiense Georgia y Antonia Lewin-Lafrance, respectivamente.

Un primero, un séptimo y un octavo fueron los parciales de ayer para la pareja miembro del equipo preolímpico de la Real Federación Española de Vela, y representante del CN Arenal (Barceló) y del RC Náutico Gran Canaria (Catero).

Las otras dos tripulaciones españolas lograban también pasar el corte del grupo oro para las series finales, que se inician hoy. La gallega Patricia Suárez y la mallorquina Melanie Henke figueran en el puesto 16, una plaza por delante de la tripulación grancanaria integrada por Alicia Fras y Elena Barrio. Ambas parejas conseguían brillar en el campo de regatas de Cagliari, y destaca el triunfo parcial de las representantes del RC Náutico de Gran Canaria y el segundo puesto que firmó la dupla del RCN Vigo y el RCN Palma.

Por lo que se refiere a la clase 49er, Diego Botín (RC Marítimo de Santander) y Florian Trittel (CN El Balís) mantienen el ritmo de los mejores en el Mundial de Cerdeña. La tripulación española ocupa en la cuarta posición, a solo seis puntos de los líderes, los australianos Jack Fergurson y Jack Hildebrand, y a un punto de los polacos Mikolaj Staniul y Jakub Sztorch y los holandeses Bart Lambriex y Floris Van de Werken, que son segundos y terceros respectivamente, empatados a puntos.

Con un 15º, un tercero y un segundo en los parciales de ayer, los vigentes campeones olímpicos afrontan desde hoy las series finales conscientes de que las buenas puntuaciones van a ser ahora más caras para todas las tripulaciones.

«Otro día con condiciones épicas en Cagliari, con poca ola y vientos primero flojos y luego intermedios», señalaba Trittel. El regatista catalán admitía que en la primera manga les ha costado entender el patrón de viento, pero que lo pudieron resolver en la segunda y tercera prueba.

«Nuestro objetivo en las series clasificatorias era no sumar ningún gran descarte y lo hemos conseguido a medias, pero estamos contentos porque lo hemos salvado. Estamos donde hay que estar ahora mismo», añadía.