José Manuel Pérez manda en el Eco-Rally Canarias

El Eco-Rally de Canarias, última cita del Campeonato de España de Energías Alternativas, arrancaba ayer en Tenerife. Hasta allí se desplazaba la caravana de la prueba desde Gran Canaria, donde hoy concluye la cita organizada por el Club Deportivo Azuatil.

Los equipos disputaban tres tramos regularidad en territorio tinerfeño, con la mayoría de los favoritos realizando las mejores medias de velocidad. Entre ellos los líderes del Nacional de vehículos eléctricos, José Manuel Pérez y Javi Herrera, que se erigieron en los mejores en las tres especiales, del total de nueve que tienen que superar entre las dos etapas.

El equipo Cable, con el Hyundai Inster, fue el más regular y comenzaba la prueba canaria con buenas expectativas de renovar el título de campeones de España por tercer año consecutivo. Buen inicio también para la formación checa Timura-Homolováv, invitado por la organización a la cita isleña.

Por su parte, el grancanario Tony Luján, con el R-5 de Renault España y copilotado por Carle Sasplugas, no lograba mantener el ritmo de regularidad de los primeros debido a problemas de calibración de sus aparatos de medida.

La caravana del Eco-Rally de Canarias recorría más de 200 kilómetros en las carreteras de Tenerife antes de volver al barco para regresar al CC Alisios, centro neurálgico de la carrera, y hoy afrontar la segunda etapa por territorio grancanario.

Antes del inicio de la jornada, se publica el itinerario aproximado con puntos de paso y horarios, hasta la finalización a las 14.10 horas.