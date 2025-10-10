María Cantero mantiene el bronce en el Mundial de la clase 49er FX de vela

La grancanaria María Cantero y la balear Paula Barceló conseguían mantener la tercera plaza del podio en el Mundial de la clase 49er FX, que se está celebrando en Cagliari, al sur de la isla italiana de Cerdeña. La tripulación española del skiff olímpico, que desde el inicio de la competición el pasado lunes no ha abandonado las posiciones de honor –comenzaba como líder, bajaba a la segunda plaza y ahora es bronce provisional–, salvaba un día complicado este viernes y, a falta de dos jornadas para la conclusión, sigue enfocada en conquistar una medalla.

Barceló y Cantero resbalaban en la primera regata del día, firmando un 24º puesto que se convertía en su descarte. En la siguiente manga, salieron con el cuchillo entre los dientes y su decisión les permitía cruzar la línea de llegada en segunda posición. Aguantan así la grancanaria y la balear en la tercera plaza del podio, aunque las primeras y segundas han conseguido distanciarse algo más, estando ahora a cinco y diez puntos, respectivamente. «Estamos muy contentas de cómo está yendo el Mundial hasta ahora. Obviamente tenemos una sensación de querer más pero estamos en el lío», señalaba la patrona Paula.

En cuanto a Alicia Fras y Elena Barrio, tripulación del Real Club Náutico de Gran Canaria, marchan 22ª tras una cuarta jornada que no fue su mejor día, pero que no empaña su gran rendimiento en lo que va de campeonato Cagliari.

Una operación de rodilla de Elena las mantuvo alejadas del barco durante cinco meses y ha sido hace apenas un mes cuando han vuelto a navegar, «protegiendo siempre la rodilla», como señalaba Barrio. «Entrar en el grupo oro ya ha sido todo un logro, no podemos estar más contentas. Tenemos muy buenas sensaciones y estamos haciendo muy buenas salidas», añadía la grancanaria.

En cuanto al Mundial de 49er, los campeones olímpicos españoles Diego Botín y Florian Trittel recuperaban el liderato y acumulan hasta 24 puntos sobre sus inmediatos perseguidores.