Barceló y Cantero se aseguran el bronce en las Medal Series del Mundial de 49er FX

La balear Paula Barceló y la canaria María Cantero han firmado hoy unos parciales 7-1-2 y acceden a las Medal Series en la segunda plaza de la general, a dos puntos del oro y con 20 puntos de ventaja sobre las terceras. «Estamos muy contentas porque era un día complicado, había una ola muy, muy difícil. Las dos primeras regatas teníamos bastante viento pero hemos conseguido no volcar y hacer las cosas bien», ha declarado la patrona Paula Barceló.

La tripulación canario-balear sufrió en la primera regata del día, en la que María estuvo a punto de irse al agua, pero resolvió de forma fantástica. «Había bajado mucho la presión, tenía que subirme al trapecio y al hacerlo se me ha desenganchado la anilla del arnés y me que quedado colgando por la escota del spi, ¡pero no me iba a soltar hasta que me subiese al barco! Sabíamos que era un día muy largo, con muchos puntos en juego, con mucha gente con ganas de dar guerra y nosotras teníamos que dar más. Sentimos que hemos luchado cada punto como jabatas», ha afirmado la tripulante canaria.

Fras y Barrio, del RCN Gran Canaria, también compiten a buen nivel

La catalana Alicia Fras y la canaria Elena Barrio se han despedido hoy del Mundial en una meritoria vigésimo cuarta plaza, tras un mes navegando después del parón obligatorio debido a una operación de rodilla de la regatista del RCN Gran Canaria.