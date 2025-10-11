Daniella Santana, la enfermera de los seis oros que lucha por su familia

Graduada en enfermería y con seis oros en jiu-jitsu en apenas dos meses y medio. Lo que empezó como un deporte a modo de pasatiempo se ha convertido en el refugio de la grancanaria Daniella Santana (2002), una joven promesa que este lunes pone rumbo a Serbia para disputar el Mundial del United World Wrestling (UWW). Allí, tiene la posibilidad de aumentar su palmarés con dos medallas más: una con kimono y otra sin. En cuanto a su objetivo, no es otro que poder disfrutar del deporte que ama y dedicarse en cuerpo y alma a ello, transmitiendo a los demás esta disciplina y sobre todo siendo un ejemplo para todas aquellas mujeres que no se han atrevido a dar el paso.

Daniella, en el suelo, en un combate en Brasil / LP/DLP

Hace una semana, regresó a Gran Canaria después de dos meses y medio en Brasil, país en el que consiguió sus primeros oros en diferentes campeonatos del calendario —Nacional CBJJE, BJJ Pro IBJJF y Sul-Americano No Gi IBJJ—. Anteriormente, ya había ganado el campeonato de Canarias y el de España. A modo de preparación, también estuvo en la península, Roma y en el europeo en Azerbaiyán. Varios destinos, diferentes tatamis y en su mente tres pilares fundamentales: su madre, su abuela y su abuelo, que la guía desde el cielo en cada paso que da.

Pero rebobinando un poco, los comienzos de Daniella no fueron sencillos. Todo ocurrió cuando era una niña. Su pasión siempre estuvo vinculada al fútbol y más concretamente a la UD Las Palmas, el equipo que tiene ocupado su corazón y al que va a ver siempre que puede. Una especie de cita que tiene con su madre. Le gustaba jugar, pero su madre nunca la dejó apuntarse y ella se negó a hacer otra cosa que no fuera fútbol, así que los años pasaron. Cuando tenía 13 años, impulsada por su tío que practicaba jiu-jitsu, fue a probar. «Me llevó al gimnasio con el, me compró un kimono y así empezó la historia hasta ahora», recuerda.

La hostelería y las primeras competiciones

Empezó a ir de lunes a viernes a modo de actividad y a los seis años de estar entrenando, en el 2019, acudió a su primera competición. Un evento cerrado en el que luchó contra una chica de Tenerife y ganó. «Fue un cúmulo de emociones y es muy difícil de explicar». Ya en el 2023, cuando terminó la carrera de enfermería, empezó a competir fuera de la Isla. Pero no fue un camino lineal, porque entre medias tuvo que dejar de practicar jiu-jitsu: se vio obligada a trabajar en la hostelería para poder pagarse los estudios y cuando terminó tuvo una hernia en la cervical que la mantuvo al margen un tiempo más del esperado.

Camiseta con la que Daniella estará en Serbia / LP/DLP

Daniella Santana no se ha caracterizado por conseguir las cosas por la vía fácil, sobre todo económicamente hablando. Actualmente, la selección canaria y la española la ayudan con subvenciones y gracias a ese empujón pudo ahorrar lo suficiente para poder marcharse a Brasil. País al que por cierto vuelve en marzo de 2026 para hacer el campamento brasileño, que es una competición de cinturón marrón y una de las más fuertes del jiu-jitsu a nivel anual, tal y como explica la protagonista. Su primera experiencia en Sudamérica la dejó marcada, y no importó que estuviera sola porque en ningún momento temió nada. «Al principio me quedé en el hostal del gimnasio donde entrenábamos y cuando llegué era de noche y todos eran hombres. Solo quedaba mi cama libre y se me quedaron mirando porque no les cuadraba ver a una mujer», explica.

Compite con el escudo de la UD Las Palmas y quiere ser profesional para ayudar a su madre

Los patrocinadores han sido una importante fuente de ayuda en su vida deportiva, y la UD Las Palmas se ha volcado en ella a través de la Fundación y el centro médico. Además, ponen de su parte La Cucina di Gasparini y El Trastero de la Hookah. «Mi madre y mi abuela son mis fan número uno, y mi tío, que en cierto modo ha sido el culpable de que yo sea lo que soy, también está muy pendiente de mi siempre», comenta Daniella, que tiene a su familia presente en todo momento. «Mi sueño es que todo esto salga tan bien como para poder ayudar a mi madre y a mi abuela económicamente. Ayudarlas a ellas a cumplir el suyo y aportarles una vida mas cómoda».

Si las cosas no salen bien, a Daniella le tranquiliza pensar que tiene su grado en enfermería, una profesión que admira: «Cuando empecé no era consciente de que me iba a gustar tanto acompañar a las personas que lo necesitan, sobre todo a los mayores. Tengo mucha relación con mi abuela y cuando ves a mayores en situaciones vulnerables sin el apoyo familiar sabes que eres el único soporte de esas personas. Eso sin contar con la parte más importante, la de ser testigo de cómo se recuperan».

Comer y dormir para poder entrenar

Pero de momento su vida gira en torno al jiu-jitsu. Se pasa la mayor parte del día entrenando y cuando no está entrenando, sus pensamientos se centran en que tiene que comer para poder entrenar, y dormir para poder entrenar. «El jiu-jitsu significa liberación y me ha salvado de muchas etapas de mi vida. Es algo inexplicable y me emociona decirlo, pero aquí me olvido del mundo», asegura con lágrimas en los ojos.

El lunes, viaja a Serbia con la sorpresa de su madre y su abuela, que por primera vez estarán viéndola en una competición fuera de Gran Canaria. «Que vengan conmigo va a ser lo más emocionante que me ha pasado en la vida. Todas mis victorias van hacia ellas y mi abuelo», apunta. Pero la más especial siempre irá dedicada a su abuelo Antonio, ese que hizo de padre, abuelo y amigo con Daniella. En la camiseta del mundial que llevará en Serbia hay un detalle dedicado a él: un ratón y una vaca que hace referencia a un chiste que contaba sin cansarse.