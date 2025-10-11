El Frontón King 2025 arranca con seis aspirantes al título mundial y condiciones épicas en el horizonte

El Gran Canaria Frontón King 2025 arrancó este sábado en Gáldar, dando inicio a dos semanas en las que se decidirán los títulos mundiales masculino absoluto y júnior del IBC Bodyboarding World Tour. El evento, que reúne a los 128 mejores riders de 15 países, se celebrará hasta el 25 de octubre en El Frontón, la ola más potente del mundo, que vuelve a poner a Canarias en el epicentro de este deporte.

Y lo hace con todos los ingredientes para un espectáculo de máxima emoción: seis riders con opciones al título y unas condiciones que prometen olas casi perfectas a partir del martes, con una fuerza noroeste ideal para formar los tubos y rampas que han hecho legendaria a La Bestia, como se conoce a esta ola.

El brasileño Uri Valadão, campeón del mundo en 2008, llega como líder del ranking y depende de sí mismo: si alcanza la final, será campeón. También lo sería si llega a semifinales y Soliveres no gana el evento, o incluso cayendo en cuartos, si Soliveres y Costes pierden en semifinales.

Tras él, el actual campeón, el grancanario Armide Soliveres, necesita ganar en casa y que Valadão no llegue a la final. Si cae en semifinales, dependería de que el brasileño no llegue a esa ronda y que el francés Pierre-Louis Costes no gane el campeonato.

En tercera posición, Costes también conserva opciones: su mejor escenario es vencer en Gáldar y que sus rivales caigan antes de cuartos. Incluso siendo subcampeón, podría lograr el título si Soliveres cae en semifinales y Valadão antes, en octavos de final.

Más atrás, el sudafricano Tristan Roberts y el marroquí Badr Eddine solo serían campeones si ganan el evento. Roberts necesita que Valadão, Soliveres y Costes no avancen a octavos, y que Gabriel Braga no quede por delante. En el caso de Eddine, la combinación es similar.

El joven brasileño Gabriel Braga tiene algún escenario extra: sería campeón si vence en Gáldar y Valadão, Soliveres y Costes no alcanzan octavos, o si queda segundo y estos tres quedan eliminados antes, siempre que ni Roberts ni Badr lo superen.

Una leyenda en su mejor año de forma

A sus 40 años, Uri Valadão afronta el campeonato con una mezcla de serenidad y ambición. “Sería algo increíble. Competir por un nuevo título mundial tantos años después, y hacerlo en un lugar tan simbólico como el Frontón, es un privilegio”, declaró.

“He trabajado duro este año para hacer cambios mentales y físicos; estoy motivado y lleno de energía”, añadió el brasileño, recordando que en 2008, cuando ganó su primer título, la prueba se celebraba en El Confital, no en Gáldar.

“Siento que hoy soy un rider más completo. He refinado mi estilo, sigo siendo radical, pero con más equilibrio. Y lo más importante: sigo disfrutando cada ola, como en 2008”, concluyó Valadão.