Martín Fiz, excampeón del mundo y de Europa de maratón: «Los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 siempre serán una espinita, son el amor que nunca tuve»

De su dilatada trayectoria, ¿cuál diría que es su momento más especial?

Es curioso, porque estoy aquí, en Gran Canaria, en un evento que se llama Pasos x la Vida, y mi vida deportiva ha sido un paso por la vida. Empecé desde muy pequeño hasta ahora, que tengo 62 años, y sigo corriendo, moviéndome. He podido ser campeón de Europa, campeón del mundo, cuarto en unos Juegos Olímpicos… Aun así, el éxito que más satisfecho me ha dejado fue cuando, en 1994, tres atletas españoles copamos el podio en el Europeo de Helsinki —Diego García y Alberto Juzdado acabaron segundo y tercero, respectivamente—, porque a partir de ahí creo que el atletismo, sobre todo el fondo español, se dio a conocer en el mundo.

Hace no demasiado dijo que ahora valora de otra forma el cuarto puesto en los Juegos de Atlanta 1996, pero ¿sigue siendo una espinita no haber tocado medalla?

Creo que siempre será una espinita, un amor al que siempre has querido y que, al final, te da la espalda; así que lo he afrontado. Cuando veo mi diploma olímpico en el salón digo: ‘Ojo, es muy difícil conseguir un diploma olímpico, y una medalla lo es todavía más’. Sin embargo, siempre será una espinita, ese gran amor que no tuve.

¿Está satisfecho con toda su carrera?

Bueno, a nivel global, jamás me hubiera imaginado, cuando tenía 15 años, que iba a cumplir mi primer sueño, que eran los Juegos Olímpicos, para después lograr esa trayectoria de éxitos y medallas en una prueba como la maratón. Soy una persona privilegiada, porque me di cuenta de que nací para correr largas distancias.

A pesar de todos los éxitos, ha seguido compitiendo y logró vencer en todas las Majors de los grandes maratones en categoría de más de 50 años, ¿de dónde sale ese gen de querer seguir compitiendo y corriendo?

Tengo la gran suerte de que mi hobby se convirtió en mi profesión, y mi profesión sigue siendo mi hobby. Lo que quería era llevar a mi familia a todas las ciudades del mundo. Entonces, como nunca habíamos estado en Nueva York fuimos hasta allí y participé en la maratón, justo cuando tenía 50 años. Gané esa prueba y ahí surgió el reto de intentar hacer las seis maratones más importantes del planeta. Pero, como le dije, valoro lo privilegiado que soy, porque mi hobby es mi profesión.

Usted se retiró y encontró un camino para continuar tras dejar el deporte profesional, pero eso no les sucede a todos los atletas. ¿Cuánto de importante es la salud mental a la hora de dar el paso para dejar el profesionalismo?

Justo ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental, y quiero recordar a todos esos deportistas, de todas las disciplinas, que cuando se retiran del deporte de alta competición no tienen ningún tipo de ayuda emocional. Hay veces que es muy difícil afrontar que has dejado el deporte, que no te van a dar esa palmadita en la espalda o que los medios de comunicación no te van a volver a llamar. Me parece fundamental ayudar a muchos deportistas a quienes les cuesta encarar que su vida deportiva como atletas de élite se ha acabado. También me gustaría recalcar que la salud mental es importante dentro de la competición. Físicamente, sabemos que se puede estar al cien por cien en una carrera, pero si mentalmente no estás preparado, todo se te viene abajo. Esa es la diferencia entre un atleta bueno y un atleta extraordinario: tener la cabeza bien amueblada.

En el último Mundial de Atletismo, la marcha fue la disciplina que más destacó, con María Pérez a la cabeza, pero ¿de qué salud goza el atletismo español?

Creo que tiene buena salud; lo veo muy fuerte y en progresión. De hecho, en los Juegos Olímpicos ya vimos que se hizo una gran labor. Este campeonato del mundo quizá cogió a todo el mundo de paso, porque estaba muy cerca de los Juegos y unos atletas fueron, otros no… Creo que se respira buena salud, sobre todo en otro tipo de disciplinas: en saltos, en velocidad. La marcha siempre ha sido la que ha sacado las castañas del fuego, pero sí que es cierto que, para mí, se respira salud. Respecto al maratón, hay que decir que los atletas africanos son los verdaderos dominadores y que es muy difícil conseguir medallas ahora mismo en las carreras de fondo. Pero, en términos generales, creo que el atletismo español goza de buena salud.

De cara a los JJ. OO. de Los Ángeles 2028, ¿cree que España puede sumar algún metal más respecto a los últimos de París?

Siempre queremos más, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Por ejemplo, Ana Peleteiro no ha estado en el Mundial, y considero que los saltadores pueden hacer grandes cosas. La gente de 800, 1.500 y 3.000 puede lograr medallas; están ahí, en ese proceso, y creo que se puede conseguir. También hace falta un buen trabajo desde las instituciones: los atletas hacen su labor, pero si se les apoya para estos Juegos Olímpicos pueden alcanzar grandes éxitos.

Cambiando un poco de tema y estando en el marco de Pasos x la Vida, ¿cree que la concienciación para hacer deporte es mayor que hace años?

La gente se está dando cuenta de que, cuidándose un poquito, tiene algo más de calidad de vida. Creo que el deporte es el mejor antídoto para mantener una buena salud. Incluso las personas mayores y las más jóvenes hacen cada vez más deporte. Veo a la sociedad más involucrada en mantener buenos hábitos. Cada vez que voy a un evento, observo a más gente joven en las carreras. Todos debemos adoptar hábitos de vida saludables para mejorar, por nuestra propia salud.

¿Y qué les diría a esas personas que todavía no se han lanzado a hacer deporte?

Les diría que su entorno social, familiar y laboral es mucho más sano a través del deporte; es una mejor manera de afrontar la vida. Poniéndose retos o motivaciones relacionados con la actividad física serán capaces de hacer más cosas en la vida. El deporte te da valores de superación, perseverancia, trabajo y humildad, que creo que son las mejores cosas que tiene.

¿Cuáles son las claves para un envejecimiento activo y positivo?

Hay que concienciarse de que es importante adaptarse, porque es otra etapa de la vida. Debemos ir envejeciendo poco a poco y llevarnos la victoria de una vida totalmente saludable, tanto en lo físico como en lo mental. Hay que salir de casa y no quedarse pensando en cosas negativas, porque no es nada bueno. Hay que estar en movimiento para disfrutar de la vida.

¿Y qué importancia tienen proyectos como el de Pasos x la Vida?

Creo que Pasos x la Vida es un proyecto extraordinario que se debería llevar a cabo no solo en las Islas Canarias, sino también en la Península. Cada vez somos más personas mayores las que necesitamos este tipo de ayuda, que nos saquen a hacer deporte, que nos motiven mentalmente, y creo que es un programa muy recomendable. A mí me hace mucha ilusión ser embajador de este proyecto, y es algo que le agradezco a la Fundación Lidia García. Siempre he dicho que quienes hemos pertenecido al mundo del deporte, una vez que nos hemos retirado, nos debemos a este tipo de causas, y qué mejor manera de estar aquí con todos ellos.