El Real Unión de Tenerife deja al Arucas en puestos de descenso

El Real Unión sumó su primer triunfo a domicilio ante el Arucas (0-2). El equipo tinerfeño apretó desde el inicio y se adelantó por medio de Ale Busi en el ecuador del primer tiempo. Por su parte, al cuadro grancanario le costó entrar al partido y pese a la ligera mejoría antes del descanso acabó recibiendo el segundo gol avanzado la segunda parte, obra de Daylo.

Trató de sorprender el combinado tinerfeño durante los primeros compases, obligando a Samuel Rivero a anticiparse fuera del área para cortar un balón al espacio hacia la posición de Achi. Seguidamente, Ale Busi remató alto un saque de esquina; mientras que Nico no atinó a rematar un centro de Soto desde la derecha y más tarde disparó a las manos del meta local.

La insistencia del Real Unión tuvo su recompensa en el ecuador de la primera mitad, cuando Ale Busi envió un trallazo a media altura desde la frontal para establecer el 0-1. Poco después, Achi ejecutó un lanzamiento lateral de falta y Andriu perdonó el segundo de los suyos con un testarazo que se marchó por encima del travesaño.

El Arucas lo intentó sin suerte

Ya en la recta final de la primera parte, el Arucas se fue recuperando y generó sus primeras llegadas al área. Aythami cabeceó primero un córner a las manos de Yan Carlos, después Dani Carnevali no logró rematar por poco un centro medido de Jesús desde la derecha, y por último fue Néstor Gordillo quien perdonó el empate tras un servicio de Jorge desde la línea de fondo.

Al regreso de vestuarios, el cuadro santacrucero echó el cerrojo y esperó su momento para sentenciar a la contra y en acciones a balón parado. Así, en el minuto 68, Daylo cabeceó un córner en el segundo palo para hacer el 0-2. Tras ello, el equipo aruquense se volcó a la desesperada ante un rival bien plantado en su parcela que conservó la ventaja hasta el final sin excesivos apuros.