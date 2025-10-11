El Rocasa Gran Canaria se queda a las puertas de la remontada ante el Costa del Sol Málaga

El Rocasa Gran Canaria regresó este sábado al Pabellón Insular Antonio Moreno con la presión de sumar una victoria tras su derrota en Navarra. El rival no era menor: el Costa del Sol Málaga, uno de los aspirantes a la zona alta de la Liga Guerreras Iberdrola. Pero más allá de lo deportivo, la jornada tuvo un componente solidario especial. El club isleño vistió su equipación rosa en apoyo a la Asociación Canaria Contra el Cáncer de Mama (ACCM), en una jornada de sensibilización y recaudación de fondos.

El duelo comenzó con un ritmo vertiginoso y defensas muy bien plantadas por parte de ambos equipos. El Costa del Sol Málaga mostró mayor eficacia ofensiva desde los primeros minutos, aprovechando mejor sus oportunidades. La exclusión de Isabelle Medeiros en el minuto 7 fue la primera de una serie de sanciones que marcaron el desarrollo del primer tiempo.

Una exclusión posterior de Larissa Da Silva permitió a las malagueñas abrir brecha en el marcador. Sin embargo, la propia Da Silva, junto a Eider Poles, sostuvieron la ofensiva del Rocasa. El técnico local, Carlos Herrera, detuvo el juego con un tiempo muerto para intentar revertir la dinámica, pero la reacción no se materializó en el marcador.

Pese a una exclusión de Maja Portillo, las intervenciones de Silvia Navarro evitaron que el Málaga se escapara. El Rocasa resistió, y un contraataque finalizado por Martina Lang apretó el marcador (9-11) al descanso.

El inicio de la segunda mitad fue un mazazo para las locales. En apenas cinco minutos, el Costa del Sol Málaga firmó un parcial de 0-4, dejando el electrónico en un peligroso 11-17. La segunda exclusión de Portillo complicó aún más las cosas para las isleñas.

Un golpe a María Zaldúa, que provocó la exclusión de Nicxon Hiobi, dio un respiro al Rocasa, que aprovechó el momento para recortar la diferencia. Pese a una nueva sanción a Lang, las grancanarias sacaron carácter y lograron acercarse en el tramo final. Sin embargo, no fue suficiente: el partido concluyó con un 21-25 que refleja más igualdad que la mostrada por momentos en el marcador.

La sueca Linnea Sundholm, con 6 goles, fue la máxima anotadora del Rocasa, asumiendo galones en ausencia de María González, baja por lesión. También destacaron Larissa Da Silva (5) y Almudena Rodríguez (3), mientras que Silvia Navarro volvió a ser clave bajo palos.

Con esta derrota, el Rocasa se queda en 6ª posición, con 6 puntos, a la espera de que finalice la jornada. En partidos ya disputados, Porriño venció a Elda por un ajustado 28-27.

FICHA TÉCNICA

Rocasa Gran Canaria 21 (9+12)

Linnea Sundholm (6), Almudena Rodríguez (3), Martina Lang (2), Larissa Da Silva (5), Lulu Guerra, Mavi de Oliveira (1), Silvia Navarro, Maja Portillo, Inés Collado, Mika Bocchieri (2), María Zaldúa, Yassira Ramírez, Ana Medina y Eider Poles (2).

Entrenador: Carlos Herrera

Costa del Sol Málaga 25 (11+14)

Alice Fernandes , Martina Romero (3), Nayra Solís, Estela Doiro (4), Soledad López (2), Rita Bento, Estitxu Berasategui, Rocío Campigli (2), Barbara Piñeira(2), Isabelle Medeiros (5), Merche Castellanos, Maider Baros, Nicxon Hiobi (1) y Joana Resende (6).

Entrenador: Suso Gallardo

Parciales: 2-3, 3-4, 4-8, 5-8, 7-10, 9-11, Descanso, 10-15, 11-18, 13-19, 15-21, 18-22 y

Árbitros: Albert Pérez y Daniel Toro (CTA Cataluña)

Exclusiones:

Rocasa Gran Canaria: Larissa Da Silva (05:07 y 48:15), Maja Portillo (26:07 y 37:54) y Martina Lang (21:54)

Costa del Sol Málaga: Isabelle Medeiros (06:56), Rita Bento (26:58) y Nicxon Hiobi (41:12)