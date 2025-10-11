Sheila Falcón y Adonay Rodríguez se imponen en una nueva edición de la Ruta de los Molinos

La Vega de San Mateo vivió este sábado la edición más emocionante de la carrera de montaña Ruta de los Molinos, que celebraba su novena edición con tres distancias diferentes de 26, 12 y 7 kilómetros. En la modalidad Larga femenina, de 26 kilómetros y 1.445 metros de desnivel positivo, se vivió una llegada trepidante. Sheila Falcón (Inagua) superó en los últimos metros a Lorena Padrón (Primates) en un sprint final que dejó a ambas corredoras separadas por tan solo 13 segundos en la línea de meta. El podio lo completó Clara María Valle (Stone Island).

La categoría masculina ofreció, si cabe, aún más emoción. Adonay Rodríguez (Inagua) se hizo con el triunfo tras un final de foto finish con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 32 segundos. Rodríguez superó por milésimas a Esteban García (Primates) y Santiago Alemán, segundo y tercero respectivamente, en un sprint que mantuvo en vilo a todos los presentes. El recorrido largo discurrió por parajes emblemáticos como Camaretas, Pico de las Nieves, Llanos de la Pez u Hoya del Gamonal hasta llegar a la meta situada en el casco urbano de la Vega de San Mateo, ofreciendo a los participantes un auténtico desafío técnico y físico.

Padilla y León, reinan en los 12 kilómetros

En la distancia Media, de 12 kilómetros, Raquel Padilla se impuso en categoría femenina con un tiempo de 1:13:53, seguida de Olga Martynenkova (Guanchi Rusos) con 1:16:06 e Iris Henríquez con 1:18:14. En categoría masculina, Octavio León Díaz (Comadrejas Team) cruzó primero la meta con 1:00:40, mientras que Mahy Álvarez y José Ricardo Salazar, ambos del equipo Guanchi Rusos, compartieron el segundo puesto con idéntico registro de 1:02:56.

La modalidad Corta, de 7 kilómetros, vio triunfar en categoría femenina a Ana Isabel Gil con 0:40:34, seguida de Marta Armas (Tinamar Runner) con 0:41:34 y Erica Viviane Da Cruz con 0:42:39. En masculino, Javier Falcón dominó con 0:32:24, por delante de Narest Díaz (0:33:10) y Fernando Daniel Pérez del equipo Jan Entrena 7K (0:33:36).

La carrera media contó con una clasificación específica para juveniles (17-19 años), mientras que la modalidad corta incluyó clasificaciones para las categorías cadete (15-16 años) e infantil (13-14 años), fomentando así la iniciación al trail entre los más jóvenes.

Más de 900 corredores consolidan la prueba

El gran ambiente vivido tanto en la salida como en la meta fue uno de los aspectos más destacados de una jornada en la que 900 corredores disfrutaron del deporte y la naturaleza por los senderos del centro de Gran Canaria. La organización también reconoció el talento local con premios especiales para los mejores residentes en el municipio de San Mateo en las tres modalidades, reforzando así el vínculo de la prueba con su territorio. Una carrera que, edición tras edición, se está consolidando como una cita imprescindible en el calendario del trail grancanario.