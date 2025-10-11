El Villa Santa Brígida golea al Tenisca y se lanza a por los puestos altos de la clasificación

El Villa Santa Brígida ganó por goleada ante un Tenisca con nueve jugadores (4-0). El conjunto blanco tuvo las primeras ocasiones, sin embargo, fue el equipo satauteño el que anotó el primer gol a la media hora. Tras ello, los palmeros sufrieron dos expulsiones consecutivas y el cuadro grancanario aprovechó la superioridad numérica para agrandar su renta.

Tras el tanteo inicial, el Tenisca generó las primeras llegadas con peligro a través de un juego directo y salidas rápidas al contragolpe. De esta manera, Agoney tuvo la primera clara a los doce minutos al recoger un servicio de Amai, pero Jonay reaccionó rápido para taponar el disparo; luego, Airam Benito volvió a probar al portero local en un lanzamiento de falta.

A la media hora, tras un disparo de Camacho desviado por Kylian, Ale Gil recogió el rechace para adelantar al Villa. Poco después, Adil recibió la segunda amarilla y Agoney vio la roja directa. Con nueve jugadores sobre el campo, el cuadro palmero no pudo hacer nada para evitar el 2-0 de Kai al filo del descanso, rematando un servicio de Ale Gil desde la izquierda.

La superioridad local continuó al regreso de vestuarios. Kai perdonó dos mano a mano consecutivos y Camacho disparó fuera en dos ocasiones seguidas; a su vez, Santi Chicha disparó contra el cuerpo del portero cerca de la hora de juego. En la réplica, Néstor protagonizó la única llegada del equipo blanco superando a Jonay, pero Ale Gil sacó el balón sobre la línea de meta.

Ya en la recta final del encuentro, Velasco colgó un balón desde la banda que Romero aprovechó para rematarlo de cabeza a la red. Minutos más tarde, Zion estableció el definitivo 4-0 en una jugada individual al borde del área, zafándose de varios defensores y culminando la acción con un tiro cruzado ajustado a la base del poste.