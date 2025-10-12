Farías endosa con el Tamaraceite la primera derrota liguera a su ex, el San Fernando

El Tamaraceite venció por la mínima en su visita a un San Fernando que pierde la condición de invicto (0-1). El cuadro blanquiazul salió más enchufado y se adelantó pronto con el gol de Farías, ex del Sanfer. Por su parte, el cuadro sureño tardó en reengancharse al partido y no supo superar a la sólida zaga de unTamara que jugó en superioridad numérica el último cuarto de hora.

El Tamaraceite metió una marcha más desde el inicio del partido, lo que le permitió adelantarse a los cinco minutos tras un servicio a la izquierda que recogió Farías libre de marca en el interior del área, anotando ante su ex equipo con un tiro raso. El gol dejó tocado al cuadro sureño, que no supo reaccionar y sufrió para evitar una diferencia más abultada.

En pleno dominio visitante, Saúl y Farías obligaron a Fermín a emplearse a fondo. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Sanfer se fue metiendo en el partido y durante los últimos compases del primer tiempo se vio un duelo más igualado, en el que Traoré perdonó el empate en un mano a mano. Con el 0-1 se llegó al intermedio.

Roja directa a Felipe

Al regreso de vestuarios, los de Iván Martín trataron de darle pausa al juego y buscar la sentencia a la contra, mientras que el combinado de Maspalomas buscaba con más corazón que cabeza la portería rival. Antes de la hora de juego, Dani López tuvo la ocasión más clara para devolver las tablas al marcador, pero su golpeo fue repelido por el travesaño.

En el minuto 73, Felipe derribó a Saúl en las inmediaciones del área y el colegiado le mostró la roja directa, enviando Julen el lanzamiento de falta a las manos de Fermín. Tras ello, el San Fernando se volcó a la desesperada, pero la inferioridad numérica se hizo notar y la zaga blanquiazul se mantuvo bien plantada en su parcela para conservar la ventaja mínima hasta el final.