La grancanaria María Cantero, junto a Paula Barceló, campeonas del mundo dela clase 49er FX de vela

María Cantero y Paula Barceló se han coronado campeonas del mundo de la clase 49er FX en aguas italianas de Cagliari, al sur de Cerdeña, en su estreno como tripulación. La grancanaria y la balear empezaron a entrenar juntas en enero, pero aparcaron la competición durante un tiempo para que la mallorquina pudiera finalizar sus estudios de Medicina. Esta cita mundialista ha sido su primera gran competición juntas, y además Barceló se ha estrenado en el rol de patrona. Es la primera corona mundial para María Cantero en esta clase y la segunda para su compañera, tras la lograda en 2020 junto a Támara Echegoyen.

La tripulación española ha luchado por el título durante todo el campeonato, clasificada siempre en el podio. Comenzaron en el primer puesto y pasaron a la segunda plaza el segundo día, mientras que la tercera y cuarta jornada fueron terceras de la general. La penúltima jornada la cerraron en la segunda plaza, a dos puntos del oro y con 20 puntos de ventaja sobre las terceras. En la pre-final de las 20 primeras lograron el pase a la Medal Race con comodidad, junto a Suecia, Canadá y Reino Unido, y accedieron al último asalto con la medalla de bronce asegurada.

En la gran final, las españolas remataron la jugada. Hicieron una salida espectacular a babor, cortando la proa al resto de competidoras y cruzaron la línea de llegada en primer lugar confirmando así el oro mundial por delante de las suecas Vilma Bobeck (plata en París 2024) y Ebba Berntsson. Han completado el podio las hermanas canadienses Georgia y Antonio Lewin-Lafrance.

La grancanaria ha afirmado que «salimos con la misma actitud cada día. El mal trago lo pasamos el sábado pero este domingo hemos salido con garra y con ganas de coger lo que queríamos». «Era una regata en la que solo valía ganar y salimos asumiendo ciertos riesgos, saliendo a babor y cruzando las proas, pero había que hacerlo porque ningún otro resultado nos valía», añadía.

«La clave ha sido el equipo, no sólo nosotras sino todos los que nos rodean. Equivocarse está permitido, buscamos una solución entre todos y seguimos adelante», argumentaba María Cantero.

«Esta victoria nos sabe a gloria», ha confesado Paula Barceló. «Desde que nos pusimos a tope en junio han sido unos meses muy duros de entrenamiento. Hemos trabajado siempre soñando en venir y hacer un buen papel pero tampoco nos imaginábamos ganando el campeonato. Sabíamos que había materia para poder hacerlo pero la verdad es que ha sido una semana con muchísimas condiciones diferentes en las que hemos estado siempre adelante, no nos hemos bajado del podio y ha sido increíble», ha añadido la balear.