Siete Palmas acogerá la entrega de dorsales de la Binter NightRun

El Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas será, un año más, el punto de encuentro donde los participantes de la Binter NightRun recogerán su dorsal y bolsa del corredor. La esperada carrera tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, consolidándose como una cita deportiva emblemática en la isla.

Aníbal Díaz, gerente del Centro Comercial 7 Palmas, destacó la importancia de esta colaboración ya que “para nosotros es un orgullo y satisfacción colaborar por noveno año consecutivo con esta carrera tan icónica, no sólo a nivel de la isla, sino también en varias provincias de nuestro país.

Una vez más reforzamos nuestro compromiso con el ocio saludable, el deporte y una vida más feliz.»

Díaz subrayó la fidelidad y consolidación de la prueba al convertirse en una carrera “icónica” de la capital. Y destacó también la afinidad de valores entre la prueba y el centro comercial: “de ahí nuestro compromiso y nuestra ilusión por aportar nuestro granito de arena. Queremos que todos disfruten de una noche especial, en familia o con amigos, haciendo deporte, que es un pilar fundamental para una vida feliz”, aseguró.

El Centro Comercial 7 Palmas ha sido punta de lanza del ocio en la ciudad. Por ello, este año tomó la iniciativa de adelantar media hora tanto la apertura como el cierre, con el fin de adaptarse mejor a las necesidades de sus clientes y favorecer la conciliación entre vida personal y profesional.

Esta medida, además, potenciará las visitas del público con la llegada de las fiestas.

Por último, el gerente se dirigió a los corredores y les aseguró que “pondremos todo de nuestra parte para que se sientan bienvenidos en esta tradición de recoger la bolsa del corredor y la ilusión de ver la camiseta de esta XII edición. Es un momento especial que nos encanta compartir con las personas.»

La Binter NightRun y el Centro Comercial 7 Palmas vuelven así a unirse, consolidando la relación entre deporte, ocio y vida saludable en la capital grancanaria.

Las inscripciones siguen abiertas en https://www.binternightrun.es