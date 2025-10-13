María Cantero, campeona del mundo de vela: «La diferencia la marca el equipo y adaptarte a las dificultades»

El de Cagliari no era su primer Mundial de 49er FX, pero sí que ha sido su primer título de campeona del mundo. ¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar a lo más alto del cajón?

Estoy muy contenta con el equipo que hemos formado, tanto con Paula (Barceló) en el barco como patrona, como con Xavi (Fernández) como entrenador. Desde el primer momento en que nos unimos como equipo se sentía una energía imparable con lo que estábamos construyendo. Al final en este proceso lo que hemos ido es construyendo unas bases sólidas, disfrutar de lo que hacemos y del proceso, además de confiar en que por el trabajo que hacemos los resultados iban a ir viniendo. Este Mundial ha sido la demostración de que estamos en el camino correcto, que debemos de seguir confiando en lo que nos hemos marcado como objetivo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles. Tengo la sensación de que ha sido algo súper bonito, que no ha sido solo un mérito deportivo, sino que he sentido que a la gente le hacía ilusión que ganásemos nosotras, no sólo dentro del grupo de españoles, sino también en general. Me quedo con eso como motivación para seguir entrenando.

¿Cuándo comenzaron a entrenar juntas por primera vez?

Realmente fue el 17 de enero de este mismo año, pero como Paula estaba todavía acabando la carrera, hicimos un par de bloques de entrenamiento en Santander y otro en Barcelona, pero hasta junio no nos pusimos a trabajar full time juntas, que fue cuando ella se graduó y pudimos meter bastantes horas de agua en Santander. Pasamos mucho tiempo con los chicos también y después se unieron el resto de mujeres. Hasta el Mundial habíamos hecho una sola regata en Polonia, pero que fue un evento bastante pequeñito que no nos permitió medirnos con la flor y nata internacional. Llegamos casi directamente con las expectativas de ver como nos encontrábamos, pero con la confianza de saber que íbamos bien y que nos podía salir un gran Mundial.

¿Cómo surgió la idea de formar dupla junto a Paula Barceló?

Nos conocemos prácticamente de toda la vida. En el ciclo para los Juegos de París éramos rivales, a los que ella fue finalmente con Tamara Echegoyen. Hicimos juntos la Copa América que se celebró en Barcelona el año pasado, en el que quedamos terceras. Ahí se fue forjando esa idea, aunque en aquel momento no sabía que planes tenía ella para el futuro, porque ambas éramos entonces tripulantes y Xavi, que es nuestro actual entrenador, nos empujó un poco para que navegásemos juntas porque él siempre creyó que al final esto iba a pasar. Fue la persona que confió en nosotras desde el principio y nos empujó a probarlo. Desde el minuto uno que nos subimos al barco supe que iba a salir bien, no sabía cuando tardaríamos en conseguir el nievel necesario para estar en el podio, pero teníamos las herramientas y la capacidad para sacar adelante un proyecto que valiese realmente la pena.

Esa química que se tiene o no se tiene con su compañera, ¿hasta qué punto marca las diferencias en el agua?

Cuando llegas al deporte de alto nivel, todo el mundo tiene talento y trabajo, por eso lo que marca la diferencia es el equipo que tienes y la capacidad para adaptarte a las dificultades. El barco que tenemos es muy dinámico y exigente y eso hace que sea imposible alcanzar la perfección, por eso se trata de minimizar los errores que todos cometemos durante la regata y empujar para adelante todo el rato.

El que Paula ya hubiese ganado un Mundial en Australia, ¿hasta qué punto fue clave para conquistar el título?

Es una persona con mucho talento y mucho trabajo. Creo que es la única regatista que ha conseguido un título mundial como tripulante y como patrona. Da confianza no solo tu experiencia sino también, de todo lo que te rodeas. Igual no teníamos tanto tiempo juntas en el barco como otros equipos, pero sí que tenemos un método de trabajo que funciona.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando se vio campeona del mundo?

Lo primero que pensé fue que Xavi tenía razón (Risas). Nos lo dojo tantas veces ... y yo lo he visualizado tanto, que aunque no quería decirlo en alto, en el fondo sabía que iba a pasar.

¿Cuáles fueron las claves? ¿Qué condiciones de regata se encontraron en Cagliari?

Fuimos el único equipo que desde el principio estuvimos en el podio y el último día salimos convencidas de que teníamos que ganar porque nos lo merecíamos. En cuanto a las condiciones tuvimos un poco de todo, viento térmico, olas y la verdad es que el campo estaba demasiado inestable, fue cambiando y subiendo poco a poco el tamaño de la ola, hubo también viento que nos obligó un poco a sobrevivir, chubascos y todo ello nos obligó a adaptarnos. Creo que fue clave la confianza, pero también el equipo, ese cariño e ilusión de todos por el proyecto, siento que eso fue lo más importante, el querer que saliese bien un poco por todos.

El que Diego Botín y Florian Trittel también ganasen el oro para los chicos, ¿qué importancia tiene para la vela española?

Ellos son un claro referente para nosotras, han ganado también el oro en los Juegos. Este ha sido su primer mundial, pero venían persiguiéndolo, lograron podio otros años.La vela es un deporte que tradicionalmente siempre nos ha dado medallas y lo es por los regatistas y por la infraestructura que hay en España.