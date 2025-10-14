La campeona del mundo de vela, María Cantero, recibida entre vítores a su llegada al Aeropuerto de Gran Canaria

María Cantero aterrizó esta mañana en el Aeropuerto de Gran Canaria tras conquistar, junto a Paula Barceló, el título mundial de Campeonato del Mundo de 49er FX 2025 en Cagliari (Cerdeña). Lo hizo rodeada de emoción, abrazos y aplausos en un cálido recibimiento por parte de su entorno más cercano y representantes del mundo náutico canario.

Familiares, amigos, regatistas y entrenadores del Real Club Náutico de Gran Canaria —club al que pertenece— acudieron a recibirla, visiblemente orgullosos de su hazaña. También estuvieron presentes Gustavo del Castillo (comodoro del RCNGC), Luis García Tuñón (director náutico), Fernando Marrero (vicecomodoro) y diversos medios de comunicación locales, que no quisieron perderse el regreso de la regatista grancanaria.

Una actuación memorable

María Cantero llega a casa tras una actuación memorable en aguas de Poetto Beach, donde junto a Paula Barceló dominaron con autoridad el campeonato mundial. Su estrategia impecable en la Medal Race —cruzando primeras la línea de meta y asegurando el oro— selló un resultado histórico para la vela española y especialmente para Canarias, que ve cómo una de sus deportistas más prometedoras se consolida en la élite internacional.

“Ha sido una experiencia increíble. Estoy muy feliz de poder compartir este momento con mi gente, con el club que me ha visto crecer y con quienes siempre han creído en mí”, expresó emocionada Cantero tras ser recibida entre vítores y pancartas.

Su triunfo no solo marca un hito deportivo, sino que inspira a toda una generación de jóvenes regatistas que sueñan con seguir sus pasos. El RCNGC prepara además un acto institucional en su honor, donde se reconocerá formalmente su gesta deportiva y también será recibida el próximo jueves por el Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.