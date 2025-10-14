Decenas de personas se manifiestan en Tenerife frente a un blindado Santiago Martín y al grito de "Boicot a Israel"

La manifestación convocada por el colectivo BDS Tenerife se desarrolló esta tarde frente al Pabellón Santiago Martín, coincidiendo con la disputa del encuentro entre La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya israelí por la segunda jornada de la Basketball Champions League. Bajo el lema “Por genocida, fuera Israel de la Champions League”, unas 200 personas se concentraron en la calle Las Mercedes, en los aledaños del recinto deportivo, para expresar su repulsa a lo que consideran “complicidad del genocidio a través del deporte”. La protesta se llevó a cabo de forma pacífica, al grito de "Boicot a Israel" y sin incidentes, pese al amplio despliegue policial que blindó los accesos al pabellón y mantuvo cerrado su aparcamiento principal.

El dispositivo de seguridad fue especialmente visible desde primeras horas de la tarde, con controles en las calles adyacentes y un amplio cordón policial que impidió el acceso de vehículos y curiosos a las inmediaciones del Santiago Martín. Pese a ello, la manifestación se desarrolló sin incidentes ni tensiones destacables, reduciéndose a la lectura de consignas y a una cacerolada. Aproximadamente una hora antes del inicio de la concentración, el equipo israelí pudo desplazarse y acceder al recinto con total normalidad, tras permanecer bajo estrictas medidas de seguridad en su hotel de Santa Cruz de Tenerife.

Miembros de la Policía Nacional a la llegada del Bnei Herzliya / Andrés Gutiérrez

Manifestantes a las afueras del Santiago Martín / Arturo Jiménez

En el plano deportivo, el partido se jugó finalmente sin público, una medida que ha generado malestar entre buena parte de la afición aurinegra. Numerosos abonados y seguidores del Canarias expresaron en redes sociales su descontento con la decisión de disputar el encuentro a puerta cerrada, criticando que el club aurinegro cediera a la presión y lamentando no poder apoyar al equipo en un duelo de competición europea.