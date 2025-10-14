El Gran Canaria Frontón King y el Dreamland Gran Canaria tienden puentes entre el mar y la cancha

Los mundos del mar y la cancha se unieron este martes en un encuentro inédito entre algunos de los mejores riders del Gran Canaria Frontón King 2025 y jugadores del Dreamland Gran Canaria, en una jornada marcada por el intercambio deportivo, la curiosidad y la admiración mutua entre profesionales de distintas disciplinas.

El grupo de deportistas del campeonato mundial de bodyboard —encabezado por el director técnico del evento, Máximo Torres, y el coorganizador Daniel Hernández— fue recibido en las instalaciones del club por representantes del equipo amarillo. La visita incluyó un recorrido guiado por el Gran Canaria Arena, donde los riders pudieron conocer los espacios de entrenamiento y la estructura profesional de uno de los equipos más consolidados del baloncesto nacional.

El mar y la cancha, unidos por los valores del deporte

Durante el encuentro, Torres y Hernández explicaron a los jugadores del Dreamland -Carlos Alocén, Ziga Samar, Miquel Salvó, Nico Brussino y Braian Angola, entre otros- el origen, la filosofía y la proyección internacional del Frontón King, última prueba del IBC Bodyboarding World Tour que se celebra estos días en Gáldar. Subrayaron que “este tipo de acciones reflejan la importancia de unir disciplinas que comparten valores esenciales como el esfuerzo, la constancia, la concentración y el respeto al entorno”.

El dos veces campeón del mundo y rider francés Amaury Lavherne, afincado en Gáldar desde hace años, compartió con los jugadores su experiencia sobre la dureza y singularidad del bodyboard profesional, un deporte “profundamente ligado al clima y al mar, que depende de las condiciones de las olas para poder competir”. Lavherne destacó la “belleza y dificultad de la ola de El Frontón”, a la que definió como “una de las más potentes del mundo y un punto de encuentro obligado para la élite del bodyboard”.

De las olas al aro

En la visita participaron los seis riders con opciones matemáticas al título mundial —Uri Valadão, Armide Soliveres, Pierre-Louis Costes, Tristan Roberts, Badr Eddine y Gabriel Braga— junto a Amaury Lavherne, quienes compartieron con los jugadores del Dreamland un animado intercambio sobre rutinas de entrenamiento, preparación física y mental, y los diferentes métodos de cuidado del cuerpo y la mente en la alta competición.

Los deportistas también hablaron sobre el funcionamiento de El Frontón, la ola de Gáldar que acoge el evento, y su particularidad como escenario natural y cambiante, donde cada jornada depende del clima y del mar.

“Ha sido una experiencia muy bonita”, expresó Uri Valadão, actual líder del ranking mundial. “Poder conocer cómo entrenan otros deportistas profesionales, cómo se cuidan y cómo preparan su cuerpo para competir al máximo nivel, es algo muy interesante para nosotros”, comentó.

Por su parte, Amaury Lavherne definió el encuentro como “una experiencia muy inspiradora”.“Ha sido un placer entrar en contacto con deportistas que representan valores como el trabajo en equipo y la disciplina, y que cuentan con instalaciones de primer nivel como este pabellón. Al mismo tiempo, hemos podido acercarles a nuestro deporte, más minoritario y condicionado por la naturaleza y el clima. Nuestra cancha cambia cada día, y esa es parte de su magia. Espero haber despertado su curiosidad, porque así ha parecido”.

La jornada culminó con un momento distendido en el que riders y jugadores compartieron algunos tiros a canasta y un intercambio de camisetas y material del Frontón King, símbolo de la unión entre dos mundos deportivos que comparten pasión, respeto y compromiso con el esfuerzo.

El campeonato se prepara para el inicio de la competición

La organización del Gran Canaria Frontón King 2025 ha convocado el check-in para mañana miércoles, con una previsión de inicio inminente de la competición. El evento, que se celebra en Gáldar hasta el 25 de octubre, reunirá a 128 riders de 15 países y decidirá los títulos mundiales de las categorías masculina y júnior, con seis jornadas de competición distribuidas a lo largo de dos semanas.