El Parque Romano acoge la carrera Run Stay Alive, que une deporte, salud y educación sanitaria

Más de 900 personas participarán este fin de semana en la segunda edición de la carrera Run Stay Alive, una iniciativa organizada por la Sociedad Canaria de Cardiología y promovida por Arista Eventos, cuyo lema es "Aprende a salvar vidas", con la que se busca concienciar sobre la importancia de la práctica deportiva para una buena salud física y aportar herramientas para actuar ante paradas cardiorrespiratorias a través de charlas y talleres.

Esta prueba, que se celebrará el próximo domingo 19 de octubre en el entorno del Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria y que ha sido presentada este martes en las instalaciones del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria (IMD), está integrada en las I Jornadas de Actividad Física, Prevención Cardiovascular y Muerte Súbita, que se celebrarán el próximo viernes en este mismo recinto.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, junto con el director de la carrera, Aridane Cárdenes; el vicepresidente de SoCanCar, Luis Burgos; y la secretaria de la Fundación Canaria Umiaya – Atención de la Muerte Súbita, Francisca Macías, han sido los encargados de presentar la carrera, que cuenta además con una modalidad infantil.

Un evento que multiplica su impacto social

Carla Campoamor, concejala de Deportes, ha destacado que "tenemos mucho más que una carrera. Queremos recalcar la importancia de la salud y del deporte en la sociedad. El año pasado fue un evento único en el entorno del Parque Romano, pero este año se multiplica el interés y cada vez hay más población concienciada con este tema tan importante. Es fundamental que todos sepamos actuar ante una emergencia, y eventos como este ponen en valor esa importancia".

La concejala ha agradecido la labor de los colaboradores y de Arista Eventos "para que la gente esté más concienciada". Además, ha destacado que "desde el Ayuntamiento hemos aumentado el número de desfibriladores en los centros deportivos del municipio". "El domingo tenemos una cita con la diversión, y está muy bien planteado porque Arista Eventos siempre piensa en los más pequeños, con una carrera de 500 metros para niños y niñas", ha añadido Campoamor.

Por su parte, Aridane Cárdenes, director de la carrera, ha explicado que "el 16 de octubre es el Día Mundial de la Parada Cardíaca. El año pasado tuvimos una gran acogida con 500 participantes, y este año casi hemos duplicado los asistentes: 900 inscritos harán las diferentes modalidades y participarán en los talleres de formación". El director de la carrera ha destacado que "empezamos esta idea con el objetivo de que, mediante el deporte, todos aprendan cómo actuar ante una parada cardíaca y pierdan ese miedo. Creo que lo estamos consiguiendo".

Entre las actividades previstas, Cárdenes ha avanzado que habrá "simulacros reales con personas que van a simular una parada cardíaca para ver cómo actuar, maniquíes y desfibriladores disponibles para practicar". Además, "personas que han sobrevivido a una parada cardíaca nos van a contar su testimonio, ellos y las personas que les salvaron la vida, para enseñarnos que se puede hacer vida normal tras una parada cardíaca". Como novedad, ha anunciado que "vamos a sortear un desfibrilador donado por la Fundación Umiaya entre los cinco centros deportivos y educativos que más participen en la carrera".

Luis Burgos, vicepresidente de SoCanCar, ha afirmado que "estamos orgullosos y comprometidos con esta segunda edición, todavía con más fuerza, para comprometer a toda la sociedad canaria en divulgar lo importante que es la RCP y las primeras maniobras de primeros auxilios. Cualquier persona puede salvar una vida". El vicepresidente de la Sociedad Canaria de Cardiología ha subrayado la importancia de "la divulgación en la comunidad educativa, acudiendo a los colegios desde edades muy tempranas para que aprendan primeros auxilios". También ha anunciado "la expansión al resto de las islas canarias: el 16 de octubre en la Plaza del Príncipe de Tenerife se hará un taller dirigido a la población con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca".

Francisca Macías, secretaria de la Fundación Canaria Umiaya, ha señalado que "esta es una iniciativa que engloba deporte, salud y conciencia social. Desde la fundación trabajamos para sensibilizar y apoyar a todas las familias afectadas por la muerte súbita, que puede afectar a cualquier persona, incluido un deportista sano". La representante de la fundación ha anunciado que "donaremos un desfibrilador para este evento y estaremos en un stand donde ofreceremos ecografías gratuitas a los participantes".

Desarrollo de la carrera

La prueba deportiva dará comienzo a las 09:00 horas con la salida de la modalidad de 5 kilómetros, que recorrerá el Parque Romano, donde estará ubicada la salida y la meta, y el Muelle Deportivo. Posteriormente, a las 10:00 horas, será el turno de la modalidad de 1,6 kilómetros y, a las 12:00 horas, de la carrera infantil de 500 metros.

Además, en el entorno del rocódromo se desarrollarán diferentes charlas y talleres para promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables. En estas actividades se recalcará la importancia de saber cómo realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar y cómo actuar frente a una parada cardiorrespiratoria.

El evento también incluirá charlas explicativas y casos prácticos con desfibriladores exteriores para que cualquiera de las personas participantes pueda aprender a salvar vidas mediante el uso correcto de estos dispositivos. La música también estará presente con la actuación del grupo de música Lengua de Suegra.

Jornadas sobre prevención

Esta segunda edición llega con la novedad de la celebración, el próximo viernes, de las I Jornadas de Actividad Física, Prevención Cardiovascular y Muerte Súbita, que nacen con la vocación de convertirse en un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias relacionadas con la salud cardiovascular y la práctica de actividad física segura.

Esta iniciativa, organizada por SoCanCar con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del IMD, cuya sede en el Complejo Deportivo Las Palmeras Golf acogerá las diferentes ponencias, comenzará a las 16:00 horas con una mesa redonda sobre deporte y muerte súbita. A las 17:00 tendrá lugar la conferencia sobre recomendaciones de actividad deportiva en diferentes escenarios y a las 18:20 horas, la última de las mesas sobre estrategias de formación y prevención cardiovascular.

Estas jornadas son coordinadas por el cardiólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Aridane Cárdenes León, y contarán con la participación de médicos especialistas en diferentes materias como rehabilitación, educación física, atención primaria o nutrición.

La Fundación Canaria Umiaya – Atención de la Muerte Súbita, Cardiavant Canarias, Cardiolatidos ONG, Adamed, Bioksan, Bristol Myers Squibb, Novartis, Medtronic y Cardinara colaboran en la celebración de esta iniciativa.

Las plazas son limitadas y las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario publicado en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetiMfqJQL_ES9Psa1-9Lo5o7eZ4jaWvbxqoQ3MFHiPniM9RQ/viewform

Run Stay Alive es una prueba organizada por la Sociedad Canaria de Cardiología (SoCancar) que cuenta con el patrocinio de la Fundación Canaria Umiaya, el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.