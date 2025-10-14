‘The Call Games’ del crossfit centran las miradas en la Villa de Moya

La Villa de Moya calienta motores para celebrar una nueva edición de los The Call Games. Un evento organizado por el Ayuntamiento junto a Atlantix Box 928 y la Consejería de Actividad Física y Deportes. Una cita en la que más de 120 atletas participarán en una competición de cross trainning que en esta edición va un paso más allá y sale a la calle, concretamente a la calle Miguel Hernández, uno de los escenarios principales junto con el terrero de lucha, lugar en el que está situado el box. Dos días de superación personal y de hacer comunidad en un entorno único como la Villa de Moya.

La competición tendrá un total de tres wods en los que competirán por equipos masculinos, femeninos y mixtos, a lo largo de los dos días por categorías. “Es una competición abierta a todos los niveles y en la que se muestra que la Villa de Moya el crossfit cuenta con muchos adeptos. Es una muestra de que nuestro box está preparado para albergar competiciones de alto nivel y viviremos una fiesta al sacarlo a la calle para que todos lo vean y lo disfruten. Es un evento en el que también buscamos poner en valor e incentivar la práctica deportiva en un entorno único”, resalta el alcalde, Raúl Afonso.

Unas palabras que refrendó Ángel Sabroso, “desde la Consejería apostamos de forma decidida por este tipo de eventos. Es una forma de incentivar la práctica deportiva y demostrar que está al alcance de todos y todas al dar cabida a las diferentes categorías. Estamos seguros de que la Villa de Moya se convertirá en una fiesta este fin de semana y estaremos para disfrutarla”, sentenció.

Todas las plazas agotadas

The Call Games, una vez más, ha colgado el cartel de no hay plazas contando con la participación de más de 120 atletas. “Una vez más y desde que anunciamos el evento la respuesta ha sido muy buena por parte de todos los atletas. Este año hemos ido un paso más allá sacando el evento a la calle con el objetivo de hacer partícipes a todos, mostrando así que el crossfit es un deporte al alcance de todos y todas, por ello, la competición se divide en diferentes niveles para que todos puedan sentir la adrenalina de la competición”, resalta Javier Sánchez, responsable de Atlantix Box 928.

Un evento que muestra la capacidad de la Villa de Moya de organizar eventos deportivos de gran calidad y nivel. Es así como desde el viernes, día 17, comenzará la fiesta en el box con la entrega de la bolsa del atleta que estará acompaña de música en directo de la mano de DJEsece. El sábado la competición arrancará a las 10.00 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria para ir completando las diferentes estaciones que se sitúan a lo largo de la calle principal, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, en el terrero de lucha se completará una competición de altos vuelos.