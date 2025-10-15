El Bus Leader San Roque de voleibol recibe la bendición de la Virgen del Pino

El Bus Leader San Roque no quiso fallar a su tradicional cita con la Virgen del Pino previa a su debut en el presente curso de la Superliga de Voleibol Masculina ante el Manacor que tendrá lugar el próximo 25 de octubre (19.30 horas), en el Polideportivo El Batán.

La expedición del conjunto rojinegro fue recibida en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror, por el párroco y rector de la misma, Jorge Martín de la Coba, que ejerció de anfitrión, haciéndole entrega de una ofrenda floral que como cada año marca el inicio oficial de una nueva temporada bajo el manto protector de la Virgen. Los chicos del barrio estuvieron arropados en su visita por el alcalde José Agustín Arencibia, por el primer teniente de alcalde, Sergio Nuez y por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teror, Moisés Rodríguez.

La plantilla del Bus Leader San Roque posa en el altar de la Basílica de Nuestra Señora del Pino. / CV San Roque

"Mantenerse siempre en pie"

El párroco recordó que “lo importante es venir a ofrecer lo que tenemos y en esta nueva temporada son importantes los éxitos, pero también aprender a asumir los fracasos, porque cuando lo conseguimos maduramos y aprendemos a no permanecer tumbados por esos fracasos, porque en la vida lo importante es que siempre consigamos mantenernos en pie”. “A los pies de la Virgen encomendamos la nueva temporada para que les ayude siempre a tener fortaleza para estar entrenados y saber competir, para poder conseguir con ese esfuerzo los éxitos tanto en la vida como en el deporte”, reflexionó ante todos los presentes.

Además de agradecer la visita, Martín de la Coba, le pidió a los presentes que “nunca pierdan esta bonita tradición de ofrecer esta nueva temporada”, antes de pasar el testigo a Miguel Ángel Hernández, presidente del Bus Leader San Roque, quien agradeció el caluroso recibimiento y aprovechó la ocasión para recordar a los presentes que la entidad grancanaria cumple “55 años, el club nació en 1970 y estamos por lo tanto de enhorabuena, tenemos no sólo el equipo de la Superliga, sino también a 350 niños y niñas que entrenan cada día en el barrio de El Batán”. “Estamos muy contentos de poder formar a tantos jóvenes, porque nuestra labor es social y deportiva, que los niños y niñas tengan un lugar donde refugiarse a través del deporte, por lo que queremos pedirle a la Virgen este año que nos ampare y nos ayude limitando un poco las lesiones”, pidió el directivo.

Labor deportiva y social

La plantilla del San Roque dejó una bufanda en el camerino de la Virgen de Nuestra Señora del Pino. / CV San Roque

“Estamos de enhorabuena también porque el voleibol en Gran Canaria, tanto el masculino como el femenino goza de muy buena salud, en nuestro caso, los dos últimos años luchamos por no descender y en este año queremos intentar estar entre los ocho primeros y a ser posible, jugar en Europa el próximo año”, concluyó Hernández.

Por su parte, José Agustín Arencibia, quiso felicitar al Bus Leader San Roque “como club, no solo por la labor deportiva sino también por esa labor social que hacen y que es importantísima”. “Deben de estar muy orgullosos de que un barrio de Las Palmas, como es el de San Roque-El Batán haya dado a luz a un club con tantos éxitos como el de ustedes, es algo digno de mención y más compitiendo al nivel que vienen haciéndolo durante estos años”, apuntó el alcalde, además de pedir por el club a la Virgen que “las lesiones les abandonen por completo esta temporada y que disfruten de la competición”.